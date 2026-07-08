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Colón tendría en carpeta a un defensor que viene de jugar en Newell's

Si bien la prioridad pasa por terminar de reforzar el ataque, no se descarta que un cuarto cupo sea utilizado para sumar a un defensor

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 11:40hs
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Gabriel Risso Patrón rescindió contrato con Newells y Colón lo tendría en carpeta.

Gabriel Risso Patrón rescindió contrato con Newell's y Colón lo tendría en carpeta.

En este mercado de pases, Colón sumó dos refuerzos: Franco García, quien ya debutó ante Deportivo Madryn y este miércoles el delantero Leandro Garate entrenó por por primera vez con el plantel sabalero.

Se espera que por estas horas, la dirigencia termine de concretar el arribo del juvenil de Belgrano Jeremías Lucco, quien se desempeña como enganche o media punta.

Colón analiza la chance de sumar un defensor

Pero estaría faltando un cupo más y si bien la intención era sumar otro atacante, no se descarta que la búsqueda apunte a un defensor.

Y en ese sentido, surgió la información de que Colón tendría en carpeta a Gabriel Risso Patrón. El defensor de 30 años que rescindió su contrato con Newell's.

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Se trata de un lateral izquierdo que este año jugó cuatro partidos con la camiseta de Newell's, pero que al no estar entre las prioridades del entrenador, se decidió la rescisión del vínculo.

Además, de Newell's, Risso Patrón vistió la camiseta de Atlético Tucumán, Atlético de Rafaela, Botafogo FC y Ponte Preta, estos últimos dos equipos del fútbol brasileño.

Colón defensor Newell's
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