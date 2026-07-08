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Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

La victoria ante Egipto no le alcanzó a la Selección para sostener el liderazgo de la clasificación. Francia volvió a quedar en lo más alto, un lugar que en los últimos años arrastra una curiosa “maldición” de cara a la Copa del Mundo.

8 de julio 2026 · 10:25hs
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La Selección Argentina pasó a ocupar el segundo puesto en el ranking FIFA.

La Selección Argentina pasó a ocupar el segundo puesto en el ranking FIFA.

En medio de su camino rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 (enfrentará a Suiza), la Selección Argentina recibió una noticia que modificó el panorama fuera de la cancha: dejó de ser la número uno del ranking FIFA. Pese al sufrido triunfo por 3-2 sobre Egipto, el equipo de Lionel Scaloni fue superado nuevamente por Francia, que recuperó el liderazgo tras vencer 1-0 a Paraguay.

Argentina es segunda en el ranking FIFA

Con esos resultados, los galos alcanzaron 1925.86 puntos, mientras que la Albiceleste quedó apenas por detrás con 1925.15, en una diferencia mínima que podría volver a modificarse en lo que resta del torneo, ya que la actualización se realiza en vivo conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo y tanto Argentina como Francia siguen en competencia.

Más allá de tratarse de un retroceso estadístico, la pérdida del primer puesto también puede interpretarse desde otro lugar. En el fútbol existe una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varios Mundiales: ninguna selección que llegó como líder de la clasificación consiguió levantar la Copa.

Argentina, justamente, había logrado quedarse con ese lugar luego de la última fecha FIFA previa al Mundial. Se benefició de los amistosos previos de Francia y el empate de España, que ocupaban los dos primeros puestos, y terminó de consolidarse con las victorias frente a Honduras e Islandia en los partidos de preparación.

Los franceses habían caído 2-1 frente a Costa de Marfil, mientras que España empató 1-1 con Irak, resultados que les hicieron perder una importante cantidad de puntos. La Scaloneta aprovechó ese escenario y, tras imponerse en sus dos últimos compromisos antes del debut mundialista, había cerrado la preparación como líder de la clasificación internacional.

Ahora el escenario volvió a invertirse. Francia recuperó el primer lugar y Argentina pasó al segundo, aunque la distancia entre ambos sigue siendo prácticamente imperceptible. Curiosamente, esa modificación también alimenta una superstición que muchos recuerdan cada cuatro años. El líder del ranking FIFA nunca logró trasladar esa condición al Mundial. Por eso, aunque perder el número uno nunca es una buena noticia desde lo estadístico, más de un hincha argentino seguramente no lo recibirá con demasiada preocupación.

Argentina ranking FIFA
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