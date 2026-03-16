Cerveza Santa Fe presenta "La Ruta del Liso": una nueva experiencia para redescubrir el sabor que define a la ciudad

La marca impulsó un recorrido por bares y restaurantes icónicos para acercar una nueva manera de vivir el ritual del Liso. La propuesta incluye paradas con maridaje regional y el valor de un producto santafesino único en el mundo.

Cerveza Santa Fe anunció el lanzamiento de “La Ruta del Liso” , una iniciativa con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe, que posiciona al Liso Santa Fe como un atractivo turístico y cultural de nivel internacional. El recorrido invita a locales y visitantes a subirse a un colectivo exclusivo para hacer un circuito que conecta la historia de la ciudad con su tradición cervecera más profunda.

El punto de partida es el emblemático Patio de la Cervecería ; la esquina de Calchines y Lavalle conectada a la fábrica que transporta el liso a través del Cervezoducto directo al vaso, para tomarlo en su punto más fresco.

Desde ahí, los participantes iniciarán un viaje por cinco paradas con identidad propia: el histórico comedor de pescado, El Quincho de Chiquito; 1980 Costa Este con su terraza con vista al Puente Colgante, Casabianca Lisería, uno de los locales más nuevos que reúne diseño y tradición; y el clásico Don Marcos que conecta el profundo sentido de identidad cervecera con gastronomía local.

En cada parada, se podrá disfrutar de la experiencia completa: Liso Santa Fe sin pasteurizar, con dos dedos de espuma y acompañado de degustaciones propias de cada local.

“Para nosotros, el Liso es más que una forma de tomar cerveza; es un patrimonio de todos los santafesinos. Con la Ruta del Liso, queremos que cada persona que visite la ciudad pueda vivir este ritual tal como lo hacemos nosotros, entendiendo por qué decimos que el Liso solo es Liso si es de Cerveza Santa Fe”, expresó Anahí Fortuna, Brand Manager de la marca.

La iniciativa refuerza la identidad local y además representa un impacto turístico de la región. El proyecto enlaza la producción industrial de la Cervecería con el sector gastronómico tradicional en una experiencia que busca destacar los diferenciales que hacen del liso un producto único y al ritual que lo envuelve.

Para reservas y más información:

WhatsApp: 3425 67-8620

IG: @rutadelliso

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Blue Moon,Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.