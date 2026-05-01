Día del Sauvignon Blanc: frescura que se celebra en todo el mundo

Una variedad que conquista por su estilo elegante y facilidad de beber: el primer viernes de mayo, el Sauvignon Blanc celebra su día con su identidad

Cada año, el primer viernes de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Sauvignon Blanc en referencia a al comienzo simbólico de una nueva temporada en el hemisferio norte, mientras que en el sur la fecha nos encuentra en el momento ideal para disfrutar de su frescura. Desde Gualtallary, en los viñedos de Finca Las Divas, Huarpe Riglos Family Wines presenta el Quinto Sauvignon Blanc, un exponente que define con precisión el carácter vibrante de este varietal.

A 1350 metros sobre el nivel del mar, este viñedo ofrece condiciones ideales para lograr vinos con tensión, mineralidad y una expresión nítida del lugar. “Trabajamos con un entorno único que se traduce en un Sauvignon Blanc con identidad y frescura ”, resume José Hernández Toso, enólogo de la bodega Huarpe Riglos Family Wines.

El estilo del Sauvignon Blanc está muy determinado por la zona y el punto de cosecha. En zonas más cálidas aparecen notas más tropicales, como pomelo, mientras que en zonas más frías predominan perfiles más cítricos. Por eso no hay un estilo marcado argentino debido a su amplio territorio que se exploran diferentes zonas. “En el caso del Quinto Sauvignon Blanc, el perfil se acerca más a lo que se ve en el Loire Valley, con foco en la frescura y lo cítrico, mientras que otros referentes como Marlborough tienden a expresiones más herbales” destaca Hernández Toso.

El resultado es un vino de perfil vibrante, con notas cítricas y herbales, refrescante en boca y con marcada acidez, ideal para acompañar aperitivos y platos de mar.

“El Sauvignon Blanc creció muchísimo en los últimos 10 a 15 años. Hoy permite trabajar con alcoholes más bajos, algo que está muy alineado con el estilo de vinos que se busca actualmente. Lo que entusiasma es su frescura, su elegancia y su facilidad para beber. Además, es un vino muy versátil para la gastronomía: funciona muy bien con comida más liviana y saludable”, afirma el enólogo Hernández Toso.

En su día, el Sauvignon Blanc confirma por qué sigue siendo una de las variedades más elegidas: frescura, versatilidad y una conexión directa con su origen.