Uno Santa Fe | sauvignon blanc

Día del Sauvignon Blanc: frescura que se celebra en todo el mundo

Una variedad que conquista por su estilo elegante y facilidad de beber: el primer viernes de mayo, el Sauvignon Blanc celebra su día con su identidad

1 de mayo 2026 · 00:35hs
Día del Sauvignon Blanc: frescura que se celebra en todo el mundo

Cada año, el primer viernes de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Sauvignon Blanc en referencia a al comienzo simbólico de una nueva temporada en el hemisferio norte, mientras que en el sur la fecha nos encuentra en el momento ideal para disfrutar de su frescura. Desde Gualtallary, en los viñedos de Finca Las Divas, Huarpe Riglos Family Wines presenta el Quinto Sauvignon Blanc, un exponente que define con precisión el carácter vibrante de este varietal.

A 1350 metros sobre el nivel del mar, este viñedo ofrece condiciones ideales para lograr vinos con tensión, mineralidad y una expresión nítida del lugar. “Trabajamos con un entorno único que se traduce en un Sauvignon Blanc con identidad y frescura ”, resume José Hernández Toso, enólogo de la bodega Huarpe Riglos Family Wines.

El estilo del Sauvignon Blanc está muy determinado por la zona y el punto de cosecha. En zonas más cálidas aparecen notas más tropicales, como pomelo, mientras que en zonas más frías predominan perfiles más cítricos. Por eso no hay un estilo marcado argentino debido a su amplio territorio que se exploran diferentes zonas. “En el caso del Quinto Sauvignon Blanc, el perfil se acerca más a lo que se ve en el Loire Valley, con foco en la frescura y lo cítrico, mientras que otros referentes como Marlborough tienden a expresiones más herbales” destaca Hernández Toso.

El resultado es un vino de perfil vibrante, con notas cítricas y herbales, refrescante en boca y con marcada acidez, ideal para acompañar aperitivos y platos de mar.

“El Sauvignon Blanc creció muchísimo en los últimos 10 a 15 años. Hoy permite trabajar con alcoholes más bajos, algo que está muy alineado con el estilo de vinos que se busca actualmente. Lo que entusiasma es su frescura, su elegancia y su facilidad para beber. Además, es un vino muy versátil para la gastronomía: funciona muy bien con comida más liviana y saludable”, afirma el enólogo Hernández Toso.

En su día, el Sauvignon Blanc confirma por qué sigue siendo una de las variedades más elegidas: frescura, versatilidad y una conexión directa con su origen.

sauvignon blanc

Lo último

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Último Momento
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Ovación
Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo