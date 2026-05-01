Colón confirmó los concentrados para un duelo clave ante Los Andes

Colón dio a conocer la lista para visitar a Los Andes este sábado a las 15.30 en el Eduardo Gallardón, en un partido directo en la pelea alta de la Zona A.

Colón hizo oficial la nómina de jugadores concentrados para el compromiso ante Los Andes, en un partido que puede marcar el pulso de la tabla en la Zona A. El equipo santafesino afrontará una parada brava ante el Milrayitas, que también se encuentra a tiro en la pelea.

Los futbolistas convocados son: Matías Budiño, Tomás Paredes, Pier Barrios, Emanuel Beltrán, Facundo Castet, Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Nicolás Thaller, Ignacio Antonio, Mateo Cardozo, Conrado Ibarra, Federico Lértora, Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Alan Bonansea, Lucas Cano, Facundo Castro e Ignacio Lago.

Un presente que exige reacción en Colón

El conjunto rojinegro viene de empatar sin goles frente a Godoy Cruz, en un partido donde le faltó claridad para romper el cero. Sin embargo, la preocupación se arrastra desde su última salida fuera de casa, cuando cayó 2-0 ante Morón, resultado que le impidió treparse a la cima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2050044221260779878&partner=&hide_thread=false Está es la lista de convocados por Ezequiel Medran para visitar a Los Andes.



¡Vamos nosotros!



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Hoy, Colón se ubica como escolta, a dos unidades del líder, y sabe que no puede resignar más puntos si pretende sostenerse en los puestos de privilegio.

Los Andes, un rival directo que llega en alza

Los Andes será un examen complejo. El equipo de Lomas de Zamora viene de conseguir una valiosa victoria como visitante ante San Miguel por 2-0, mostrando contundencia y orden. Además, en su última presentación en el Gallardón igualó sin goles frente a San Telmo.

El Milrayitas está a apenas dos puntos de Colón, lo que transforma el duelo en un enfrentamiento directo por los puestos de arriba.

Más que tres puntos en juego

El choque de este sábado no solo pondrá en juego unidades, sino también posicionamiento y confianza. Colón buscará reencontrarse con su mejor versión fuera de Santa Fe, mientras que Los Andes intentará hacerse fuerte en casa y meterse de lleno en la pelea.

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En un torneo largo pero cada vez más apretado, el margen de error comienza a achicarse. Y en Lomas de Zamora, el Sabalero tendrá una prueba de carácter.