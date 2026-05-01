Clima en Santa Fe: viernes nublado e inestable y fin de semana con descenso de temperatura

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublada, humeda y con una temperatura de 18.1° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables con muy baja posibilidad de lloviznas dispersas. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde o tarde/noche el incrementando gradualmente su intensidad.