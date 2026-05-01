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Clima en Santa Fe: viernes nublado e inestable y fin de semana con descenso de temperatura

La jornada comenzó con 18° y cielo nublado. No se descartan lloviznas y el frío se sentirá más el domingo

1 de mayo 2026 · 07:33hs
EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublada, humeda y con una temperatura de 18.1° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables con muy baja posibilidad de lloviznas dispersas. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde o tarde/noche el incrementando gradualmente su intensidad.

En tanto para el sábado se espera cielo parcialmente nublado a despejado con condiciones estables y temperaturas en descenso gradual a lo largo del día: mínima 13º y máxima 18º. Vientos moderados a regulares del sector sur, rotando al este/sureste hacia la tarde o tarde/noche con disminución gradual de su intensidad.

En tanto el domingo se espera cielo despejado con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 8º y máxima 18º. Vientos moderados del sector este, rotando a leves del sector noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Clima temperatura
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