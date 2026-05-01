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Subempleo, informalidad y caída salarial: el nuevo mapa del trabajo en Santa Fe

El mercado laboral muestra signos de agotamiento con más horas trabajadas y menos ingresos reales.

1 de mayo 2026 · 08:18hs
Más de 140 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

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Más de 140 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
El diputado socialista Joaquín Blanco

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El diputado socialista Joaquín Blanco

Cubrir la canasta básica se volvió cada vez más difícil en la provincia de Santa Fe. Según un informe de Actividad y Empleo elaborado por el diputado socialista Joaquín Blanco junto a la consultora PxQ, cerca de 143 mil trabajadores santafesinos buscan un segundo empleo para poder sostener sus ingresos.

El estudio refleja un marcado deterioro en las condiciones de vida y trabajo. “Hoy en Argentina, tener empleo ya no garantiza estabilidad económica para una familia”, advirtió Blanco al analizar los datos.

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El diputado socialista Joaquín Blanco

El diputado socialista Joaquín Blanco

Pluriempleo y jornadas extremas

Uno de los datos más preocupantes es el crecimiento del pluriempleo. Según el informe, muchos trabajadores —especialmente en plataformas de servicios— llegan a cumplir hasta 70 horas semanales para cubrir gastos básicos.

En los principales centros urbanos, la situación es crítica. En Rosario, el ingreso disponible familiar cayó un 4,4% en el último trimestre, reduciendo al mínimo la capacidad de afrontar gastos esenciales como alquiler y transporte.

En total, más de 140 mil ocupados buscan otro trabajo:

  • Gran Santa Fe: 17 mil trabajadores
  • Gran Rosario: 126 mil trabajadores (la tasa subió del 14,6% al 17,5% entre 2024 y 2025)

“Para el 15% de la población económicamente activa, tener un salario ya no alcanza. El segundo empleo dejó de ser una opción de progreso y pasó a ser un mecanismo de supervivencia”, sostuvo Blanco.

Aumenta el subempleo y cae el salario real

El informe también evidencia un fuerte incremento del subempleo, que pasó del 8,4% al 12,9% en un año. Esto implica más trabajadores con jornadas reducidas que intentan compensar la pérdida de ingresos extendiendo sus horas laborales.

En los grandes aglomerados urbanos, el fenómeno se profundiza:

  • Gran Santa Fe: del 31,8% al 42,5%
  • Gran Rosario: del 32,8% al 39,1%

Otro dato relevante es el crecimiento de la indigencia. En el Gran Santa Fe, aunque la pobreza mostró una leve baja, la indigencia subió del 7,9% al 9,3%.

“El escenario muestra una fragmentación social: algunos logran reinsertarse, pero con ingresos muy bajos, mientras otro sector cae en la indigencia y no logra cubrir ni la canasta alimentaria”, explicó el legislador.

Jóvenes más afectados y familias bajo presión

La desocupación juvenil es otro punto crítico. Más del 16% de los jóvenes está sin trabajo, y casi la mitad (46,7%) sigue dependiendo económicamente de sus familias.

Además, la informalidad laboral en este grupo alcanza el 58,4%, lo que agrava la precarización.

El informe también señala la pérdida de 12 mil puestos de trabajo en la provincia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, de los cuales 8.200 corresponden al sector industrial. Esta caída impacta directamente en otros sectores.

“Esto explica la caída del empleo registrado en uno de los sectores clave de la economía provincial”, remarcó Blanco.

El diagnóstico final del informe es contundente: el mercado laboral atraviesa una transformación profunda donde el empleo formal ya no garantiza salir de la pobreza.

“Esto no solo implica menores ingresos, sino también la pérdida de aportes jubilatorios y cobertura de salud, aumentando la vulnerabilidad de las familias”, concluyó el diputado.

• LEER MÁS: Cuánto podría recuperar de su salario un trabajador provincial con el plan oficial que alivia las deudas

informalidad mapa Santa Fe Trabajo
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