Unión se desmoró en el último cuarto y perdió un partido clave ante La Unión en Santa Fe

Unión cayó 99-94 en el Ángel Malvicino frente a La Unión de Formosa luego de haber dominado gran parte del encuentro

Unión sufrió este martes por la noche una derrota que duele en su regreso a la competencia en la Liga Nacional . En el estadio Ángel Malvicino, perdió 99-94 ante La Unión de Formosa en un partido que tuvo controlado durante buena parte de la noche.

El conjunto rojiblanco arrancó con buenas sensaciones y logró imponerse en el primer cuarto por 32-28, mostrando efectividad ofensiva y ritmo en ataque. En el segundo parcial, el trámite continuó siendo parejo, aunque Unión logró sostener una mínima ventaja para irse al descanso arriba 49-48.

En el tercer cuarto el desarrollo siguió equilibrado, pero el equipo santafesino mantuvo el liderazgo en el marcador, cerrando el parcial 75-73, con la sensación de que tenía el partido bajo control.

Un último cuarto lapidario para Unión

Sin embargo, el cierre cambió la historia. En el último período apareció el protagonismo de Jonathan Beavers, quien fue determinante para la reacción del conjunto formoseño.

Mientras La Unión encontraba respuestas en ataque, Unión comenzó a perder claridad y se fue desdibujando en los minutos finales. Esa combinación terminó inclinando el partido para la visita, que logró dar vuelta el resultado y quedarse con una victoria importante por 99-94.