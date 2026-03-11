Newell's empató de local con Platense y se hunde en la zona A

Newell's y Platense igualaron 1-1 en el Marcelo Bielsa por la fecha 10 del Apertura 2026 bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina

Newell's y Platense igualaron 1 a 1 en el Coloso por la fecha 10 del Apertura 2026 bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Álvaro Carraza esuvo en el VAR. Facundo Guch a los 22', de tiro libre, anotó para la Lepra, mientras que Augusto Lotti igualó a los 83' para los Calamares.

Con dos cambios en el once inicial (Gonzalo Lencina por Tomás Nasif y Juan Gauto por Augusto Lotti), Platense salió a la cancha con la intención de cortar la racha de empates y volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de arriba.

El Calamar comenzó mejor el encuentro y a los 3 minutos, generó la primera situación con un remate de Juan Gauto que se le escapó al arquero local y terminó en córner. Minutos más tarde, Franco Zapiola probó con una volea que volvió a ser controlada por el arquero.

A los 21 minutos llegó la apertura del marcador en una jugada polémica. Luis Lobo Medina sancionó un tiro libre en la medialuna del área pese a las protestas de todo Platense, ya que parecía que el jugador de la Lepra no había recibido contacto. Facundo Guch se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para el local.

Sobre el final de la primera parte, Tense volvió a dominar el partido y se acercó al arco rival. Primero estuvo cerca con un cabezazo de Lencina y luego con un remate de Bautista Merlini, ambos desviados, por lo que se fue al descanso en desventaja.

Para la segunda mitad, el conjunto de Vicente López salió decidido a buscar la igualdad e intentó con una volea de Nacho Vázquez que salió sin demasiada potencia y terminó en las manos del arquero. De todas formas, en su afán por atacar, Tense dejaba algunos espacios en defensa que resultaban peligrosos.

Con el correr de los minutos, Platense no encontraba soluciones: intentaba en ataque, pero la falta de creatividad y eficacia no le permitía llegar al empate. Ante este panorama, Walter Zunino movió el banco y realizó tres variantes: Retamar, Heredia y Gómez ingresaron por Mainero, Zapiola y Merlini.

A pesar de las modificaciones, el juego de Platense seguía sin aparecer y el equipo estaba cada vez más impreciso en los pases. Hasta que, a los 38 minutos del complemento, Silva envió un centro a la cabeza de Heredia; el arquero dio rebote y Augusto Lotti, en la primera que tocó, marcó el empate.

El empate envalentonó a Platense, que fue con todo en busca del triunfo. Cerca del final tuvo una clara oportunidad con un cabezazo de Juan Saborido que el arquero de Newell’s envió al córner. En la contra, Walter Mazzantti convirtió el segundo del conjunto local. Todo Platense reclamó una falta en la jugada previa y tras la revisión en el VAR, el tanto fue anulado.

El próximo partido para el Calamar será este sábado 14 de marzo desde las 19 horas ante Vélez Sarsfield en el estadio Ciudad de Vicente López.

