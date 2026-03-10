Del Blanco, molesto en Unión: "Hicimos un partido muy grande, pero nos vamos con bronca"

El lateral de Unión, Mateo Del Blanco valoró el esfuerzo en el vibrante 4-4 ante Independiente, pero admitió que hay sabor amargo por cómo se escapó el triunfo

Para Unión , el 4-4 ante Independiente en el Libertadores de América tiene sabor a derrota por cómo se dio todo. Sobre todo, porque el triunfo se escapó en la última pelota, por la fecha 10 del Apertura . Eso sí, dejó algún malestar con el árbitro Andrés Merlos.

“ El equipo hizo un partido muy grande. Un esfuerzo espectacular, pero nos vamos con bronca”, expresó Mateo Del Blanco tras el encuentro disputado en Avellaneda.

La bronca de Mateo Del Blanco en Unión

Unión llegó a estar 3-0 arriba y también 4-3 en el marcador, pero el Rojo logró empatar sobre el final en un partido cargado de emociones. Para Del Blanco, la diferencia estuvo en pequeños momentos del juego.

“Fueron detalles. Sabíamos que ellos tiraban muchos centros y teníamos que bloquearlos, pero después hay cosas que no dependen de nosotros”, explicó.

El lateral también hizo referencia a una de las jugadas polémicas de la noche: el penal que le permitió a Independiente meterse nuevamente en partido. “El penal ese creo que no se cobra, pero ya está. Nos vamos con bronca”, afirmó.

Más allá del resultado, el futbolista destacó la actitud del equipo para competir en una cancha exigente y ante un rival de jerarquía. En otro orden, Del Blanco también se refirió a su situación personal fuera de la cancha y confirmó un cambio en su carrera profesional. “Cambié mi representación, pero sigo con la cabeza en Unión”, señaló.