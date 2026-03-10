Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Vélez empató con Tigre y se mantiene líder de la Zona A del Apertura 2026

10 de marzo 2026 · 23:47hs
Vélez igualó 1-1 con Tigre en el partido que disputaron este martes en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 10 del Apertura 2026. El local había comenzado en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo con un gran gol de taco del delantero David Romero, mientras que el atacante Braian Romero marcó la igualdad final, a los 23 minutos del complemento y de penal.

El punto mantiene al Fortín liderando la zona A del Apertura, con 19 unidades, mientras que el equipo que dirige Diego Dabove permanece en el segundo lugar del grupo B, con 16 puntos. En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto deberá visitar a Platense, el sábado 14 de marzo a las 19, mientras que el Matador será local de Argentinos Juniors, el domingo 15 a partir de las 22.

El local abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con un córner al primer palo que permitió el anticipo de David Romero, goleador del torneo con cinco tantos, quien saltó para rematar con un taco que entró por el segundo poste.

El Fortín encontró el penal que le daría la igualdad a los 19 minutos, por medio de una mano extendida dentro del área del defensor Federico Álvarez. El encargado de rematar fue el delantero Braian Romero, que ejecutó la pena máxima a los 22 minutos y cruzó un derechazo bajo y suave que engaño al arquero Felipe Zenobio y subió al marcador.

Tigre pudo haberse quedado con el triunfo en el sexto y último minuto de descuento, cuando el defensor Alan Barrionuevo pinchó un pase filtrado al segundo palo para dejar libre al delantero Ignacio Russo, que remató con potencia pero no pudo superar al colombiano Álvaro Montero, que detuvo el disparo sobre su primer poste.

El resumen de Tigre y Vélez

Embed - EL MATADOR Y EL FORTÍN IGUALARON EN UN PARTIDAZO EN VICTORIA | Tigre 1-1 Vélez | RESUMEN

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

