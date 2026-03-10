Vélez empató con Tigre y se mantiene líder de la Zona A del Apertura 2026

Vélez igualó 1-1 con Tigre en el partido que disputaron este martes en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 10 del Apertura 2026

Vélez igualó 1-1 con Tigre en el partido que disputaron este martes en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 10 del Apertura 2026. El local había comenzado en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo con un gran gol de taco del delantero David Romero, mientras que el atacante Braian Romero marcó la igualdad final, a los 23 minutos del complemento y de penal.

El punto mantiene al Fortín liderando la zona A del Apertura, con 19 unidades, mientras que el equipo que dirige Diego Dabove permanece en el segundo lugar del grupo B, con 16 puntos. En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto deberá visitar a Platense, el sábado 14 de marzo a las 19, mientras que el Matador será local de Argentinos Juniors, el domingo 15 a partir de las 22.

El local abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con un córner al primer palo que permitió el anticipo de David Romero, goleador del torneo con cinco tantos, quien saltó para rematar con un taco que entró por el segundo poste.

El Fortín encontró el penal que le daría la igualdad a los 19 minutos, por medio de una mano extendida dentro del área del defensor Federico Álvarez. El encargado de rematar fue el delantero Braian Romero, que ejecutó la pena máxima a los 22 minutos y cruzó un derechazo bajo y suave que engaño al arquero Felipe Zenobio y subió al marcador.

Tigre pudo haberse quedado con el triunfo en el sexto y último minuto de descuento, cuando el defensor Alan Barrionuevo pinchó un pase filtrado al segundo palo para dejar libre al delantero Ignacio Russo, que remató con potencia pero no pudo superar al colombiano Álvaro Montero, que detuvo el disparo sobre su primer poste.

El resumen de Tigre y Vélez