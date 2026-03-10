El descargo de Palacios en Unión: "El árbitro nos metió atrás"

El volante de Unión, Julián Palacios analizó el empate ante Independiente y lamentó cómo se escapó el triunfo. También habló de su situación contractual

Para muchos ver que Unión empató de visitante ante Independiente 4-4 podría ser visto como inusual, pero si se analiza cómo se dio el partido, donde incluso llegó a estar al frente 3-0, ya parece más a derrota. Sobre todo porque se lo empatan en el final. Así lo dejó en claro Julián Palacios .

“Parece derrota, porque el vestuario estaba tocado. Valoro que empatamos un partido por detalles y el árbitro nos metió atrás, contra eso no podemos hacer nada”, expresó el mediocampista luego del encuentro.

Para Palacios, la clave del partido estuvo en pequeños momentos que terminaron inclinando el desarrollo del juego. “Concentración, porque contra estos equipos no podés descuidarte. Son detalles”, explicó.

El balance de Palacios en Unión

Más allá del resultado, el jugador remarcó que el equipo atraviesa un buen momento futbolístico. “Venimos en un nivel muy bueno todos y está claro que hay que corregir cosas, pero estamos bien”, sostuvo.

En lo personal, el volante también valoró su presente, aunque lamentó una jugada puntual del partido: el gol que le fue anulado. “Estoy contento por el momento que estoy pasando. Lo estaba buscando y por eso la bronca de que me anularon el gol. Pero más allá de eso, feliz. Me tocó asistir”, comentó.

image Palacios dejó su mirada por el empate de Unión ante Independiente. Prensa Unión

Palacios también se refirió a su situación contractual en el club. “Mi representante está hablando con Unión, pero no hay nada. Lo único que sé es que se me termina el contrato a fin de año”, reveló, aunque dejó en claro su comodidad en el club: “Estoy feliz acá. Después depende de otras cosas”.

Pensando en lo que viene, el mediocampista puso el foco en el próximo compromiso ante Boca Juniors. “Vamos partido a partido. Estamos tristes por el resultado, pero ahora hay que pensar en Boca para tratar de sumar y que este punto valga la pena”, afirmó.

Por último, el futbolista volvió a referirse a la jugada polémica del encuentro y dejó su mirada sobre el arbitraje. “Si cobran esos penales deberían cobrar 200 por partido, pero somos humanos y todos nos podemos equivocar”, cerró.