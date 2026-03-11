Racing igualó con Sarmiento y está en zona de clasificación en el Apertura

Racing igualó 0-0 con Sarmiento en un partido carente de situaciones de peligro en el estadio Eva Perón, por la décima fecha del Apertura 2026

Racing igualó sin goles con Sarmiento en un partido carente de situaciones este martes, en el estadio Eva Perón, por la fecha 10 del Apertura . la jugada de mayor peligro fue de la visita, con un contraataque a los 36 minutos del segundo tiempo que terminó en un remate bajo de zurda del volante Matko Miljevic, detenido por el arquero Javier Burrai.

La igualdad deja a la Academia en el quinto puesto de la zona B, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Facundo Sava es décimo con 10 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Gustavo Costas deberá recibir a Estudiantes de Río Cuarto, el lunes 16 de marzo a las 20:00, mientras que el Verde visitará a River el domingo 15 a partir de las 19:45.

El primer acercamiento fue de la visita a los 36 minutos, con una volea del delantero Santiago Solari después de un centro desde la izquierda que fue bloqueada por el defensor Lucas Suárez con una mano casual.

La llegada más clara se dio a los 41 minutos, con una subida del defensor Marco Di Cesare que remató desde afuera, con un tiro bajo y potente, aunque desviado por el palo derecho del arquero Javier Burrai.

La primera llegada del complemento fue de Racing, en el primer minuto, con una gambeta y remate lejano del delantero Duván Vergara, que salió débil y al primer palo de Burrai.

Sarmiento tuvo su primera llegada a los cuatro minutos del segundo tiempo, con un tiro libre al área chica que fue cabeceado por el delantero Junior Marabel, aunque su disparo salió centralizado y fácilmente contenido por el guardameta Facundo Cambeses.

Diez minutos después, el extremo Julián Contrera remató de primera desde el costado derecho del área grande, con un tiro sin dirección que Cambeses pudo detener.

El equipo de Gustavo Costas se quedó con un jugador menos a los 17 minutos, luego de un forcejeo contra la banda izquierda de Di Cesare, que culminó con su segunda amonestación en la noche y consiguiente expulsión.

La Academia llegó de contra a los 36 minutos con un pase filtrado del delantero Santiago Solari para el mediocampista Matko Miljevic, que tuvo que definir de zurda pero no lo pudo hacer con efectividad, apuntando al primer palo y sin poder superar a Burrai.

Embed - SARMIENTO y RACING no se sacaron ventajas en JUNÍN | #Sarmiento 0-0 #Racing | Resumen

Formaciones de Sarmiento y Racing

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Manuel García; Julián Contrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Incidencia en el segundo tiempo: 17m. Marco Di Cesare (R).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Matko Miljevic por Matías Zaracho (R) y Vicente Pizarro por Tomás Conechny (R), 20m. Nazareno Colombo por Duván Vergara (R) y Bruno Zuculini por Adrián Fernández (R); 28m. Jonathan Gómez por Mauricio Martínez (S), Jhon Rentería por Gabriel Díaz (S), 33m. Diego Churin por Junior Marabel (S), 40m. Juan Manuel Cabrera por Thiago Santamaría (S) y Santiago Salle por Julián Contrera (S).

Estadio: Eva Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Salomé Di Iorio.