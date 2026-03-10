Pittón, sincero en Unión: "Queda la espina y se nos escapa por un gol de otro partido"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, reconoció que quedó bronca por no haber podido sostener la ventaja en el empate ante Independiente 4-4

La noche del martes en el Libertadores de América dejó un partidazo entre Independiente e Unión . Pero claramente, el local es que terminó festejando, ya que remontó un partido que siempre le fue adverso y un Tate que terminó abatido por cómo se escapó el triunfo.

Uno de los que analizó lo ocurrido fue el capitán Mauro Pittón, quien destacó el rendimiento colectivo pese a la frustración por el resultado. “Por momentos jugamos muy bien al fútbol ante un rival importante. Nos impusimos de buena forma, generando situaciones y con simpleza. Uno siempre quiere que todo eso se refleje en el resultado y por eso queda la espina”, expresó.

El mediocampista también remarcó el trabajo que viene realizando el equipo en las últimas semanas. “Me voy tranquilo y orgulloso de todos, porque día a día el esfuerzo se nota”, afirmó.

La mirada del capitán de Unión

En la misma línea, Pittón sostuvo que el grupo viene mostrando una identidad clara, aunque reconoció que todavía hay detalles por corregir. “El equipo dejó todo. Hace varios partidos que mostramos el máximo, queriendo que todo se plasme en el resultado. Se nos escapa ahora por un gol de otro partido y por detalles que debemos ajustar”, explicó.

Para el capitán, esos errores forman parte del crecimiento del equipo. “Parte del camino son los errores que corregir. Me voy tranquilo a casa porque sé que el camino es este”, agregó.

Pensando en el partido del domingo ante Boca, dijo. “El hincha es incondicional. Siempre está y, más allá de los resultados, sabemos que entregamos todo para que ellos se sientan identificados”, remarcó.

Por último, Pittón dejó en claro que el plantel ya piensa en el próximo desafío, nada menos que ante Boca. “A todos nos queda la bronca por no llevarnos los tres puntos, pero ahora iremos a jugarle a Boca con las mismas ansias”, cerró.