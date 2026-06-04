Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Colón eligió mostrar las emociones de sus simpatizantes para conmemorar el quinto aniversario de la obtención del primer campeonato de Primera División.

Hay fechas que no necesitan demasiadas explicaciones. El 4 de junio de 2021 es una de ellas para Colón . Fue la noche en la que el club rompió una barrera histórica, dejó atrás más de un siglo de espera y conquistó el primer título de Primera División de su historia.

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Cinco años después, la institución decidió recordar aquel logro con una publicación especial en sus redes sociales. Pero, lejos de enfocarse en los goles, los jugadores o la copa, eligió poner el foco en quienes sostuvieron la ilusión durante décadas: los hinchas.

El protagonismo fue para la gente de Colón

El video difundido por Colón tiene una particularidad. No aparecen imágenes de la final ante Racing ni de la ceremonia de premiación en San Juan. Tampoco se observan jugadas del equipo campeón.

La propuesta fue distinta. El club reconstruyó las sensaciones de aquella jornada a través de hinchas sabaleros que recrean los nervios, la ansiedad, las cábalas y la emoción de vivir una final desde casa.

Cada escena busca representar lo que atravesó gran parte del pueblo rojinegro aquella noche marcada por la pandemia, cuando la imposibilidad de viajar o asistir a los estadios obligó a celebrar a la distancia.

Un relato que forma parte de la memoria colectiva de COlón

El momento más emotivo de la producción llega con la aparición de un sonido que cualquier colonista reconoce de inmediato.

De fondo se escucha el histórico relato de Fabián Mazzi, una narración que quedó asociada para siempre al instante más importante de la historia deportiva de Colón.

La combinación entre las imágenes de los hinchas y aquellas palabras que acompañaron la consagración genera un efecto inmediato: transportar a los sabaleros nuevamente a esa noche en la que el club tocó el cielo por primera vez.

Un mensaje para quienes nunca dejaron de estar

La publicación estuvo acompañada por un texto que apunta directamente al sentimiento de pertenencia de los hinchas.

"No fue suerte. No fue casualidad. Fue el premio para una hinchada que nunca dejó de creer", expresó el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2062544608790286404&partner=&hide_thread=false No fue suerte.

No fue casualidad.



Fue el premio para una hinchada que nunca dejó de creer.

Para quienes estuvieron siempre: En las buenas, en las malas y en las peores.



Cinco años después, el recuerdo sigue latiendo en nuestros corazones.



Porque hay logros que trascienden el… pic.twitter.com/rm6DEg0V63 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 4, 2026

El mensaje también reivindica el acompañamiento incondicional de generaciones enteras de colonistas que atravesaron ascensos, descensos, finales perdidas y momentos difíciles sin abandonar nunca al equipo.

Para Colón, la estrella obtenida en 2021 aparece como la recompensa a una fidelidad construida durante décadas.

Mucho más que un campeonato

La publicación no sólo recuerda un logro deportivo. También rescata lo que representó aquella conquista para la identidad del club.

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Por eso el cierre del mensaje tiene una carga simbólica especial. "Cinco años después, el recuerdo sigue latiendo en nuestros corazones. Porque hay logros que trascienden el tiempo. Y porque salir campeón es otra cosa".

Cinco años más tarde, la emoción sigue intacta. Y Colón encontró una manera diferente de homenajear aquella noche histórica: recordando que, detrás de la copa, hubo miles de historias personales que finalmente encontraron el final que tanto habían esperado.