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Medrán define a los 11 de Colón para recibir al sorprendente Ciudad Bolívar

Ezequiel Medrán terminará de delinear este jueves la formación para recibir a Ciudad Bolívar. Con casi todo el plantel a disposición, la principal incógnita pasa por el lateral izquierdo.

4 de junio 2026 · 08:27hs
Medrán define a los 11 de Colón para recibir al sorprendente Ciudad Bolívar

Prensa Colón

Colón transita las horas decisivas de preparación para uno de los partidos más importantes de la temporada. El próximo domingo, desde las 17, recibirá a Ciudad Bolívar en el Brigadier López por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional, con la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada al líder Deportivo Morón.

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Con el equipo ubicado en el cuarto puesto, a tres unidades de la cima, Ezequiel Medrán ultima detalles y este jueves podría quedar prácticamente definida la formación titular.

La única duda de Colón está en el lateral izquierdo

El entrenador cuenta con prácticamente todo el plantel a disposición y, salvo imprevistos, la principal incógnita pasa por el sector izquierdo de la defensa.

Leandro Allende viene siendo titular, pero atraviesa un momento futbolístico irregular y sus últimas actuaciones generaron cuestionamientos. Ante Almirante Brown volvió a mostrar dificultades y terminó siendo reemplazado cuando Medrán modificó el esquema para jugar con tres defensores.

En ese contexto aparecen dos alternativas. Por un lado, Facundo Castet, quien busca recuperar terreno luego de haber perdido protagonismo en las últimas semanas.

Alan Bonansea Federico Rasmussen

Por el otro, Conrado Ibarra, de muy buen ingreso en Isidro Casanova. El juvenil se desempeñó como carrilero por izquierda y tuvo participación directa en el empate al enviar el centro que terminó en el gol de Mauro Peinipil.

La decisión final se conocería en las próximas prácticas, aunque todo indica que la pelea por ese lugar se mantendrá abierta hasta último momento.

Rasmussen llega con molestias, pero sería titular en Colón

Otro foco de atención está puesto en Federico Rasmussen. El defensor central arrastra una molestia importante en uno de sus tobillos, una situación que incluso lo obligó a convivir con dolor durante los últimos compromisos.

Sin embargo, la evolución fue favorable y el cuerpo técnico es optimista respecto de su presencia frente a Ciudad Bolívar. Por lo pronto, el zaguero trabaja junto al resto de sus compañeros y todo indica que será parte del once inicial.

El equipo que perfila Medrán en Colón

Con esos condicionantes, la formación que tiene mayores chances de salir a la cancha sería la siguiente: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende, Facundo Castet o Conrado Ibarra; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

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Colón afrontará un compromiso exigente ante una de las revelaciones del campeonato y buscará reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la lucha por el primer puesto.

El encuentro será arbitrado por Fabrizio Llobet y se disputará el domingo desde las 17 en el Brigadier López.

Colón Medrán Ciudad Bolívar
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