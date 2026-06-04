"Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido"

En el quinto aniversario del título obtenido por Colón, el defensor Paolo Goltz se refirió a lo que fue aquella campaña que consagró al Sabalero campeón del fútbol argentino, obteniendo su primera estrella.

Pero además, en diálogo con Sol Play91.5, exdefensor rojinegro hizo un repaso de su etapa futbolística en Colón y habló sobre su último año como profesional y la amargura que atravesó por no haber logrado el objetivo que se planteó.

Los buenos y malos recuerdos de Paolo Goltz

En el arranque de la charla recordó el momento en el que Colón fue campeón: "La final me tocó vivirla desde afuera y eso me ponía muy nervioso. Yo estaba lesionado, pero gracias a Eduardo (Domínguez) que me llevó al banco pude vivir la consagración de cerca", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Pero la verdad que lo lo viví más tranquilo de lo normal por cómo estaban los chicos dentro de la cancha. El primer tiempo estuve más inquieto cuando no estaba definido, pero igualmente se sentía la seguridad que tenía el equipo dentro de la cancha".

Cuando lo consultaron por el momento en que sintió que Colón podía ser campeón, respondió: "Me di cuenta pero antes de venir a Colón, charlando con Eduardo, que me venía contando un mes antes como entrenaba el plantel. Por eso no me costó nada la adaptación y luego de cinco o seis partidos comencé a sentir que se podía dar".

"En la mitad del torneo hubo algunas dudas pero estuvo la mano del cuerpo técnico y de los mas experimentados para que no nos caigamos y seguir por la misma senda. Había funcionamiento, trabajo y seguridad y eso hacía que entren jugadores y respondan sin resentir el funcionamiento", reveló.

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Continuando con el recuerdo de ese equipo Goltz sostuvo: "En ese Colón, cualquier jugador que ingresaba lo hacía de buena manera. Esa era la principal virtud del equipo que consiguió algo muy importante no solo para Colón, sino también para la ciudad de Santa Fe y que va a quedar en la historia".

A la hora de explicar los motivos por los cuales dos años después de ser campeón, Colón descendió dijo: "Siempre se habla de ir por más y de no relajarse. Pero se cometieron muchos errores por parte de los jugadores y de todos. Se dejaron pasar cosas, pero esos errores hay que usarlos de ejemplo para este año".

"Lo principal es que ese título debió usarse como trampolín para mejorar muchísimas cosas. Luego se jugó la Libertadores que fue importante, llegando a octavos de final, pero eso hizo que se descuide el torneo. Y eso es algo que no debió suceder, antes se fue Eduardo, perdimos una final con River y no pudimos salir de tantas situaciones", tiró.

En cuanto a lo que fue su último año en Colón, Goltz opinó: "En ese primer torneo en la Primera Nacional se arrancó muy bien, llegaron 15 jugadores que en ese momento no sentían la presión porque se daban los resultados. Pero cuando se dieron tres o cuatro resultados adversos se sintió la presión y no pudimos revertir la situación".

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"En Colón siempre habrá presión porque es un club grande y que ya fue campeón. En ese año, se cambiaron los técnicos, entramos en la mala y no la pudimos revertir, además que había otros problemas extrafutbolísticos. Fue una lástima, ya que no quería terminar mi carrera como la terminé", sentenció.

A la hora de hablar del presente manifestó: "Hay que tener mucha paciencia, no se asciende en uno o dos meses. Hay un camino por recorrer y en donde tenés que ir mejorando semana a semana para llegar a octubre o noviembre de la mejor manera y este plantel lo sabe".

Y finalizó: "Conozco a la gente que maneja el club, estuve con Diego (Colotto) y están trabajando muy bien. Me parece que van por el camino correcto, pero hay que tener paciencia. Me considero un hincha más de Colón y ojalá que a fin de año se pueda conseguir el ascenso. No me retiré como yo pretendía pero voy a estar siempre agradecido a Colón".