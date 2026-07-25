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Atento Colón: San Lorenzo está interesado en Ignacio Lago

En las últimas horas se conoció el interés de San Lorenzo por el goleador de Colón Ignacio Lago quien de todos modos continuará en el Sabalero

Ovación

Por Ovación

25 de julio 2026 · 12:11hs
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San Lorenzo tiene en la mira al goleador de Colón Ignacio Lago.

UNO Santa Fe | José Busiemi

San Lorenzo tiene en la mira al goleador de Colón Ignacio Lago.

Con el mercado de pases de Primera División abierto, los clubes continúan en la búsqueda de refuerzos. Y en las últimas horas, se conoció la información de que San Lorenzo tiene en la mira al goleador de Colón Ignacio Lago.

Ignacio Lago en la mira de San Lorenzo

Se dice que la dirigencia del Ciclón está interesada en el futbolista, pero más allá de esta noticia, la realidad indica que el futbolista continuará en Santa Fe

En primer lugar, porque la dirigencia sabalera prioriza el aspecto deportivo y de ninguna manera dejaría ir a su principal figura y además el goleador del equipo.

Por otra parte, Lago está muy cómodo en Colón y tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero además en el nuevo vínculo no se fijó ninguna cláusula de salida.

LEER MÁS: García, el posible reemplazante de Lago en Colón para jugar ante Chaco For Ever

Además, se menciona que San Lorenzo ofrecería un préstamo con cargo y opción de compra que obviamente a Colón no le serviría, ya que dejaría ir a Lago sin recibir un dinero importante, además del costo político que eso implica.

Por lo cual, pese a la información surgida, es un hecho que el jugador continuará al menos hasta fin de año jugando con la camiseta de Colón.

Recordando que el Sabalero posee el 50% de los derechos económicos del futbolista, dado que la otra mitad le pertenece a Talleres. Aunque Colón tiene el 100% de los derechos federativos.

Colón Ignacio Lago San Lorenzo
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