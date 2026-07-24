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Alerta en Colón: aguardan por la recuperación de su goleador Ignacio Lago

El delantero sabalero sufrió una infección en la zona de la muñeca donde fue intervenido quirúrgicamente. Por ese motivo, no se sabe si será de la partida ante Chaco For Ever

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 16:22hs
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Ignacio Lago padece una infección en la muñeca y es duda para el partido del domingo que Colón jugará ante Chaco For Ever.

Prensa Colón

Ignacio Lago padece una infección en la muñeca y es duda para el partido del domingo que Colón jugará ante Chaco For Ever.

Este viernes la noticia generó preocupación en el mundo Colón. Y es que cuando el DT Ezequiel Medrán tenía todo definido para el partido ante Chaco For Ever, surgió un imprevisto.

Nacho Lago está en duda para jugar el domingo

El mismo tiene que ver con la presencia de Ignacio Lago. El goleador sabalero padece una infección en la muñeca izquierda donde tiene la herida, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

Recordando que el delantero fue operado luego de que Colón finalice de jugar la primera rueda y por ese motivo, no estuvo presente en el encuentro ante Deportivo Madryn.

LEER MÁS: Colón empieza a resignarse: el cuarto refuerzo parece quedar en el camino

Si bien estaba recuperado y de hecho fue titular en los últimos dos partidos, incluso marcando dos goles ante Central Norte, lo cierto es que en las últimas sufrió esta infección en la zona donde fue operado.

Por ese motivo, se lo va a esperar hasta último momento para ver si es de la partida ante el elenco chaqueño. En caso de no recuperarse, su reemplazante será Franco García.

Colón Ignacio Lago goleador
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