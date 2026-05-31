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Colón estiró el invicto, pero se volvió "Deportivo 1-1" y le falta impulso para cortarse arriba

La igualdad ante Almirante Brown prolongó el invicto de Colón, pero también dejó en evidencia una realidad que se repite: suma, pero menos de lo que necesita

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 09:58hs
Colón estiró el invicto, pero se volvió Deportivo 1-1 y le falta impulso para cortarse arriba

Prensa Colón

Colón igualó 1 a 1 ante Almirante Brown como visitante y, si bien extendió su racha sin derrotas, sigue inmerso en un bache que le impide escaparse en los puestos de vanguardia en la zona A de la Primera Nacional. Lo mejor que le pasa es que los demás están en la misma tésitura.

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El Sabalero volvió a mostrar dudas fuera de Santa Fe y terminó rescatando un punto que, aunque le permite mantenerse cerca de los primeros lugares, deja nuevamente la sensación de una oportunidad desaprovechada.

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Colón estiró el invicto, pero con una tendencia que no alcanza

El equipo de Ezequiel Medrán acumula ahora seis partidos sin perder, una estadística que a simple vista resulta positiva. Sin embargo, los números esconden una realidad que preocupa: en ese tramo apenas consiguió una victoria. El saldo es de ocho puntos sobre 18 posibles, una efectividad inferior al 50% que no alcanza para dar el salto en la tabla.

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Colón empató por tercera vez en fila 1-1.

Colón empató por tercera vez en fila 1-1.

La igualdad parece haberse transformado en una constante para Colón. De hecho, los últimos tres compromisos finalizaron con idéntico resultado: 1 a 1. Un síntoma de un equipo que compite, que logra mantenerse en partido, pero que no encuentra las herramientas necesarias para inclinar la balanza a su favor.

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La situación se vuelve aún más evidente cuando juega lejos de casa. Como visitante, el Rojinegro sigue teniendo una materia pendiente y volvió a evidenciar dificultades para imponer condiciones y sostener ventajas en momentos determinantes. Claro está que sumar siempre es mejor que perder y la racha invicta mantiene viva la ilusión de pelear arriba. Sin embargo, en una categoría tan exigente y pareja como la Primera Nacional, empatar de manera recurrente termina frenando cualquier intento de consolidarse entre los candidatos.

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Por eso, para Colón el próximo desafío será romper el molde. Porque la seguidilla sin derrotas es un dato alentador, pero para estar en los puestos de privilegio necesitará volver a ganar y transformar esos empates que hoy suman, pero no alcanzan.

Colón Almirante Brown Primera Nacional
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