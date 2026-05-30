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Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: "Mantenernos en partido era importante"

El arquero fue la gran figura del Sabalero en Isidro Casanova, donde con varias atajadas decisivas evitó la derrota ante Almirante Brown y destacó la reacción del equipo para rescatar un punto

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 17:49hs
Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: Mantenernos en partido era importante

Prensa Colón

Colón se llevó un empate con sabor a premio desde Isidro Casanova. El 1-1 ante Almirante Brown tuvo un protagonista indiscutido: Gabriel Budiño. El arquero rojinegro fue determinante, especialmente en el primer tiempo, cuando sostuvo al equipo con varias intervenciones de alto nivel que evitaron que el local ampliara la ventaja conseguida en los primeros minutos.

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El gol tempranero de la Fragata obligó al Sabalero a remar desde atrás durante gran parte del encuentro. En ese contexto, la actuación del arquero resultó clave para que el equipo de Ezequiel Medrán llegara con vida al tramo final, donde encontró el empate y se llevó un punto importante en la pelea de arriba.

"El gol nos desacomodó los planes"

Tras el encuentro, Budiño reconoció que el arranque del partido condicionó el desarrollo de Colón. "Sabíamos que veníamos a una cancha complicada. El gol tempranero nos desacomoda un poco los planes, pero creo que intentamos hasta el final y por eso tuvimos el premio del empate", expresó el arquero.

El Sabalero volvió a sumar fuera de Santa Fe, una materia pendiente durante gran parte de la temporada, y se mantiene en el lote de equipos que pelean los primeros puestos de la Zona A.

"Tratamos siempre de tomar esa responsabilidad. Es el objetivo que nos planteamos desde un principio. Queremos mantenernos en el pelotón de arriba. Sabemos que es duro ir afuera a sumar en canchas como esta, como también lo hemos hecho en otras, pero ahora de local esperamos hacerlo mejor", agregó.

Un arquero que apareció cuando más lo necesitaba Colón

La figura de Budiño se agigantó a medida que avanzó el encuentro. Sus respuestas evitaron que Almirante Brown liquidara la historia mucho antes y le permitieron a Colón mantenerse en partido.

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Consultado sobre su actuación, el arquero eligió poner el foco en el grupo antes que en el rendimiento individual. "Bien, trato de responder al equipo cada vez que me necesita. Sabíamos que iba a ser un partido largo y que mantenernos en partido iba a ser importante", señaló.

Y justamente eso fue lo que consiguió. Con sus atajadas mantuvo viva la ilusión rojinegra y terminó siendo uno de los grandes responsables de que Colón regresara de Buenos Aires con un punto que puede tener un valor importante en la recta final de la primera rueda.

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