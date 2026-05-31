Colón da vuelta la página y ahora piensa en el duelo de punta ante Ciudad Bolívar

Tras el empate ante Almirante Brown, Colón ya piensa en Ciudad Bolívar, con un Ezequiel Medrán que tendria a todo el plantel a disposición. El panorama

El empate ante Almirante Brown ya quedó atrás y Colón ya piensa en el cotejo de la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López. Porque el 1-1 en Isidro Casanova dejó una sensación conocida: la de un equipo que sigue vivo, que compite, pero que tampoco despega.

Ahora aparece en el horizonte un equipo que irrumpió como una de las grandes sorpresas del torneo y que encontró fuera de casa una de sus principales fortalezas. Un examen exigente para un Colón que necesita demostrar que está preparado para pelear cosas importantes.

• LEER MÁS: Colón estiró el invicto, pero se volvió "Deportivo 1-1" y le falta impulso para cortarse arriba

Colón descansó y retoma las tareas pensando en Ciudad Bolívar

La semana arrancará este lunes, después del descanso otorgado por el cuerpo técnico tras el regreso a Santa Fe. Ezequiel Medrán tendrá una ventaja que en las últimas jornadas no siempre estuvo garantizada: contará con todo el plantel a disposición. El duelo frente a Almirante Brown no dejó lesionados ni suspendidos, por lo que las decisiones pasarán exclusivamente por cuestiones futbolísticas. Allí aparece el verdadero desafío.

Ezequiel Medrán Prensa Colón

El entrenador deberá decidir cuál de los dos Colón vio en Buenos Aires. El del primer tiempo, desconectado, incómodo y superado por momentos. O el del complemento, más agresivo, con otra actitud y capaz de encontrar caminos para rescatar un resultado que parecía complicarse.

• LEER MÁS: Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

La irregularidad se convirtió en la principal adversaria del Sabalero. No hay una cuestión de nombres ni de ausencias. El problema pasa por sostener una misma versión durante todo un partido. Cuando logra hacerlo, muestra argumentos para competir con cualquiera. Cuando no, vuelve a dejar puntos en el camino.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Por eso el partido ante Ciudad Bolívar asoma como algo más que una fecha del calendario. Será una oportunidad para medir carácter, funcionamiento y ambición. Una chance para saber si este Colón está listo para dar el salto o si seguirá atrapado en esa peligrosa costumbre de quedarse a mitad de camino. El Brigadier López será escenario de una prueba importante. Colón sabe que, más allá de mantener el invicto, llegó el momento de empezar a entregar respuestas.