Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

Colón lleva cinco sin perder, con cuatro empates y una victoria, y ante Almirante Brown buscará dar la talla de visitante y sumar para no ceder terreno arriba

Colón llega al duelo contra Almirante Brown con una marca que, a simple vista, puede resultar positiva: acumula cinco partidos sin perder . Sin embargo, cuando se profundiza un poco, aparece una realidad que explica por qué todavía está en deuda.

El Sabalero visitará este sábado, desde las 15.30, a la Fragata por la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Para eso, el plantel viajó este viernes por la mañana rumbo a Buenos Aires, donde aguardará el encuentro con la intención de dar un golpe que le permita recuperar terreno.

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La racha "positiva" que quiere extender Colón

La serie invicta actual está compuesta por cuatro empates y una sola victoria. Es decir: siete puntos de 15 posibles. Menos del 50% de efectividad. Un dato que refleja cierta solidez para evitar derrotas, pero que al mismo tiempo deja en evidencia la falta de triunfos necesarios para dar un salto en la tabla.

Colón festejo En silencio, Colón lleva cinco partidos sin perder.

En una categoría tan pareja y cambiante como la Primera Nacional, empatar con frecuencia puede convertirse en una trampa. Los puntos suman, pero muchas veces no alcanzan para sostener una candidatura firme cuando los rivales directos aprovechan sus oportunidades.

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Por eso, el desafío de Colón en Isidro Casanova tendrá varias aristas. La primera y más evidente es volver a ganar. La segunda, quizás más simbólica, consiste en romper con las dificultades que arrastra jugando fuera de Santa Fe, una constante que se mantiene desde su descenso y que todavía no logra corregir por completo.

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El equipo de Ezequiel Medrán sabe que los campeonatos se construyen con regularidad, pero también con victorias en escenarios complejos. El estadio Fragata Sarmiento aparece como una oportunidad ideal para conseguir ambas cosas. Si logra quedarse con los tres puntos, no solo extenderá su invicto a seis presentaciones. También enviará un mensaje hacia adentro y hacia afuera: que está preparado para competir lejos del Brigadier López y que sigue dispuesto a pelear por los puestos de privilegio.