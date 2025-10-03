Bernardi se ganaría un lugar para la despedida de Colón del caótico 2025

Christian Bernardi se metería entre los 11 de Colón para este domingo cerrar la nefasta temporada 2025 ante a Defensores Unidos en el Brigadier López.

Colón se prepara para despedir la temporada en la Primera Nacional con un duelo frente a Defensores Unidos, este domingo a las 15.30 en el Brigadier López. En la última práctica, Ezequiel Medrán sorprendió al incluir a Christian Bernardi en el equipo titular, lo que podría significar su último partido con la camiseta rojinegra .

El entrenador, que todavía no logró ganar desde su llegada (acumula cuatro derrotas y dos empates en seis presentaciones), buscará cortar una racha negativa de 10 partidos sin victorias . Para ello, volvió a trabajar con una formación repleta de juveniles, aunque con algunos toques de experiencia para equilibrar el plantel.

En los ensayos de la semana se habían dado varias modificaciones: Brian Negro reemplazó al lesionado Gonzalo Soto, mientras que Conrado Ibarra ocupó el lugar de Facundo Castet, suspendido. En la mitad de la cancha, Zahir Yunis entró por Lautaro Gaitán y en ofensiva Medrán había optado inicialmente por Matías Córdoba e Iván Ojeda en lugar de Bernardi y Taborda.

Con Bernardi entre los 11

No obstante, en la práctica de este viernes, el DT cambió de idea y le devolvió la titularidad a Bernardi, quien se perfila para despedirse del club donde supo ser una pieza clave en los últimos años.

De esta manera, la probable formación del Sabalero sería: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi e Iván Ojeda.

El plantel tendrá su última práctica este sábado en el predio, antes de la concentración final. Será la última oportunidad para Medrán de cerrar la temporada con un triunfo y empezar a delinear el futuro inmediato, con una base de futbolistas surgidos en el club.