Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión apuesta por Lucas Gamba para mantener el liderazgo

Lucas Gamba volverá a ser titular en Unión, para el duelo clave ante Aldosivi, con lo cual el equipo tendrá otra configuración ofensiva.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 11:54hs
Unión apuesta por Lucas Gamba para mantener el liderazgo

José Busiemi / UNO Santa Fe

Este viernes, Lucas Gamba tendrá la posibilidad de regresar al equipo titular de Unión cuando el equipo reciba a Aldosivi, en un duelo clave para defender la punta de la Zona A del Clausura de la Liga Profesional y dar un paso gigante hacia la permanencia en Primera División.

La nueva gran chance para Lucas Gamba en Unión

Gamba arrancó siendo titular en el equipo rojiblanco, pero perdió su lugar tras la derrota ante Argentinos Juniors, dejando el puesto en manos de Marcelo Estigarribia, quien se sostuvo con goles y buenas actuaciones.

LEER MÁS: Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Sin embargo, el mendocino nunca había mostrado un rendimiento que justificara su exclusión, y durante la semana se especuló con la chance de que pudiera recuperar su lugar, más aún ante el malestar físico de Estigarribia en una de sus rodillas.

El regreso de Gamba promete darle a Unión desequilibrio, juego asociado y abastecimiento para Cristian Tarragona, el centrodelantero titular. Además, aporta una dosis importante de gol y experiencia, elementos clave para un equipo que tendrá la presión de ganar para mantenerse como líder y seguir avanzando en su objetivo de sostenerse en la categoría.

La nueva búsqueda ofensiva, con Lucas Gamba

La inclusión de Gamba también modificaría el formato ofensivo del equipo, haciendo que Unión gane en juego y elaboración, en lugar de depender únicamente de un ataque directo con dos centrodelanteros como Estigarribia y Tarragona.

LEER MÁS: Así se encuentra el historial entre Unión y Aldosivi de Mar del Plata

Desde su retorno a Unión en enero de 2024, Gamba jugó 39 partidos, marcó 3 goles, fue titular en 14 encuentros, ingresó desde el banco en 25 y fue reemplazado en 15. En la temporada 2025, disputó 34 partidos, con 4 conquistas, siendo titular en 18 ocasiones, ingresando desde el banco en 16 y reemplazado en 16.

Gamba nunca te deja a Gamba”, dijo Madelón en conferencia de prensa tras su debut en la cuarta etapa como DT de Unión, en el empate 1-1 ante Belgrano, donde el mendocino anotó para el conjunto rojiblanco. Este viernes, Gamba tendrá su gran chance de demostrar que está para jugar y ser importante en un Unión puntero, y aportar su experiencia y calidad ofensiva en un momento clave del torneo.

Unión Lucas Gamba Aldosivi
Noticias relacionadas
asi se encuentra el historial entre union y aldosivi de mar del plata

Así se encuentra el historial entre Unión y Aldosivi de Mar del Plata

como le fue a union con andres merlos como arbitro

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

union juega un duelo a dos puntas ante aldosivi en el 15 de abril

Unión juega un duelo a dos puntas ante Aldosivi en el 15 de Abril

La Reserva de Unión goleó a Central Córdoba 4-1.

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Lo último

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Último Momento
Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría: especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

"Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría": especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

Ovación
Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario