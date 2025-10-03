Unión apuesta por Lucas Gamba para mantener el liderazgo

Lucas Gamba volverá a ser titular en Unión, para el duelo clave ante Aldosivi, con lo cual el equipo tendrá otra configuración ofensiva.

Este viernes, Lucas Gamba tendrá la posibilidad de regresar al equipo titular de Unión cuando el equipo reciba a Aldosivi, en un duelo clave para defender la punta de la Zona A del Clausura de la Liga Profesional y dar un paso gigante hacia la permanencia en Primera División.

Gamba arrancó siendo titular en el equipo rojiblanco, pero perdió su lugar tras la derrota ante Argentinos Juniors , dejando el puesto en manos de Marcelo Estigarribia , quien se sostuvo con goles y buenas actuaciones.

Sin embargo, el mendocino nunca había mostrado un rendimiento que justificara su exclusión, y durante la semana se especuló con la chance de que pudiera recuperar su lugar, más aún ante el malestar físico de Estigarribia en una de sus rodillas.

El regreso de Gamba promete darle a Unión desequilibrio, juego asociado y abastecimiento para Cristian Tarragona, el centrodelantero titular. Además, aporta una dosis importante de gol y experiencia, elementos clave para un equipo que tendrá la presión de ganar para mantenerse como líder y seguir avanzando en su objetivo de sostenerse en la categoría.

La nueva búsqueda ofensiva, con Lucas Gamba

La inclusión de Gamba también modificaría el formato ofensivo del equipo, haciendo que Unión gane en juego y elaboración, en lugar de depender únicamente de un ataque directo con dos centrodelanteros como Estigarribia y Tarragona.

Desde su retorno a Unión en enero de 2024, Gamba jugó 39 partidos, marcó 3 goles, fue titular en 14 encuentros, ingresó desde el banco en 25 y fue reemplazado en 15. En la temporada 2025, disputó 34 partidos, con 4 conquistas, siendo titular en 18 ocasiones, ingresando desde el banco en 16 y reemplazado en 16.

“Gamba nunca te deja a Gamba”, dijo Madelón en conferencia de prensa tras su debut en la cuarta etapa como DT de Unión, en el empate 1-1 ante Belgrano, donde el mendocino anotó para el conjunto rojiblanco. Este viernes, Gamba tendrá su gran chance de demostrar que está para jugar y ser importante en un Unión puntero, y aportar su experiencia y calidad ofensiva en un momento clave del torneo.