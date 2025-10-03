Uno Santa Fe | Ovación | Rugby Championship

Lo que se sabe sobre el futuro del Rugby Championship

Este sábado, Los Pumas cerrarán su participación en la última edición del Rugby Championship que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur

3 de octubre 2025 · 14:34hs
El Rugby Championship no se disputará en el 2026.

Sudáfrica apabulló a Los Pumas que sufrieron una dura derrota por 67 a 30.

Los Pumas “recibirán” en el Twickenham Stadium este sábado a Sudáfrica, en el partido que marcará el final de la actual edición del Rugby Championship, torneo que no se disputará en 2026 y cuyo futuro es toda una incógnita.

Esta competencia, que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia), comenzó a disputarse en 2012 como reemplazo del Tres Naciones, que contaba con las mismas selecciones, a excepción de Los Pumas.

El Rugby Championship trajo muy buenos resultados para Los Pumas, ya que empezaron a medirse de manera continua con las tres selecciones más ganadoras en el mundo del rugby. Esto se vio reflejado en los Mundiales, donde alcanzaron las semifinales en 2015 y en 2023, obteniendo triunfos históricos ante selecciones de primer nivel como las de Irlanda y Gales, y también poniendo contra las cuerdas a Inglaterra en la última edición durante el partido por el tercer puesto.

Sin embargo, el Rugby Championship no se disputará en 2026 debido a la gira que realizarán Nueva Zelanda y Sudáfrica, que se medirán entre ellos en al menos tres ocasiones y posiblemente una cuarta en Europa.

La continuidad del Rugby Championship

Todo apunta a que en 2027 se retomaría esta competición, pero con un formato más acortado debido a que ese año se llevará a cabo el Mundial, mientras que para 2028 no hay nada confirmado.

El director ejecutivo de Rugby Australia, Phil Waugh, es el principal impulsor para que se continúe llevando a cabo este torneo: “Ahora no está decidido, pero hay una consistencia en torno al torneo y un interés por el Rugby Championship que probablemente no se haya visto en mucho tiempo, por lo que, al pensar en 2027, 2028 y 2029, ese nivel de consistencia es realmente importante”.

Una de las posibilidades, en caso de que se siga disputando, es que se empiece a llevar a cabo a principios de cada año, entre febrero y marzo, fechas en las que se disputa también el Seis Naciones, que enfrenta a las grandes potencias europeas.

Así le fue históricamente a Los Pumas en el Rugby Championship

2012: 4°

2013: 4°

2014: 4°

2015: 3°

2016: 4°

2017: 4°

2018: 4°

2019: 4°

2020: 2°

2021: 4°

2022: 4°

2023: 3°

2024: 3°

Rugby Championship Pumas Sudáfrica
