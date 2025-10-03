Los Pumas “recibirán” en el Twickenham Stadium este sábado a Sudáfrica, en el partido que marcará el final de la actual edición del Rugby Championship, torneo que no se disputará en 2026 y cuyo futuro es toda una incógnita.
Lo que se sabe sobre el futuro del Rugby Championship
Este sábado, Los Pumas cerrarán su participación en la última edición del Rugby Championship que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur
Esta competencia, que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia), comenzó a disputarse en 2012 como reemplazo del Tres Naciones, que contaba con las mismas selecciones, a excepción de Los Pumas.
El Rugby Championship trajo muy buenos resultados para Los Pumas, ya que empezaron a medirse de manera continua con las tres selecciones más ganadoras en el mundo del rugby. Esto se vio reflejado en los Mundiales, donde alcanzaron las semifinales en 2015 y en 2023, obteniendo triunfos históricos ante selecciones de primer nivel como las de Irlanda y Gales, y también poniendo contra las cuerdas a Inglaterra en la última edición durante el partido por el tercer puesto.
Sin embargo, el Rugby Championship no se disputará en 2026 debido a la gira que realizarán Nueva Zelanda y Sudáfrica, que se medirán entre ellos en al menos tres ocasiones y posiblemente una cuarta en Europa.
La continuidad del Rugby Championship
Todo apunta a que en 2027 se retomaría esta competición, pero con un formato más acortado debido a que ese año se llevará a cabo el Mundial, mientras que para 2028 no hay nada confirmado.
El director ejecutivo de Rugby Australia, Phil Waugh, es el principal impulsor para que se continúe llevando a cabo este torneo: “Ahora no está decidido, pero hay una consistencia en torno al torneo y un interés por el Rugby Championship que probablemente no se haya visto en mucho tiempo, por lo que, al pensar en 2027, 2028 y 2029, ese nivel de consistencia es realmente importante”.
Una de las posibilidades, en caso de que se siga disputando, es que se empiece a llevar a cabo a principios de cada año, entre febrero y marzo, fechas en las que se disputa también el Seis Naciones, que enfrenta a las grandes potencias europeas.
Así le fue históricamente a Los Pumas en el Rugby Championship
2012: 4°
2013: 4°
2014: 4°
2015: 3°
2016: 4°
2017: 4°
2018: 4°
2019: 4°
2020: 2°
2021: 4°
2022: 4°
2023: 3°
2024: 3°