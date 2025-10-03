Uno Santa Fe | Colón | Colón

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Colón dio a conocer los valores de las entradas para el partido, donde cerrará la caótica temporada ante Defensores Unidos en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 10:53hs
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Este domingo a las 15.30, Colón cerrará la temporada de la Primera Nacional 2025 recibiendo a Defensores Unidos de Zárate en el Estadio Brigadier López, y el club ya difundió toda la información que los socios e hinchas deben tener en cuenta para asistir al encuentro.

LEER MÁS: Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

La venta de entradas ya está disponible para socios y no socios a través de Boletería Vip: https://boleteriavip.com.ar/event/description/1092/colon-vs-cadu.

Los valores son los siguientes:

  • Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $17.000 / No socio $35.000

  • Platea Oeste: Socio $25.000 / No socio $50.000

  • Palco Corporativo: Socio $40.000 / No socio $70.000

Con estos precios y la venta ya activa, Colón busca que la hinchada acompañe en el cierre de una temporada irregular, donde el equipo disputó la Primera Nacional y aseguró la permanencia en la categoría, más allá que estuvo lejísimo de los grandes objetivos.

LEER MÁS: La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

El encuentro frente a Defensores Unidos no solo marcará el final del torneo, sino que también servirá como despedida de algunos jugadores del plantel, los que llegaron como grandes líderes, con mucho sentido de pertenencia y se irán por la puerta de atrás.

Se recomienda a los hinchas adquirir las entradas con anticipación y consultar las indicaciones de acceso y protocolos vigentes para disfrutar del partido con total normalidad.

Colón Defensores Unidos Brigadier López
Noticias relacionadas
semejanzas y diferencias entre el primer y ultimo colon del 2025

Semejanzas y diferencias entre el primer y último Colón del 2025

torneo oficial a2: regatas coronda es escolta de colon

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

El clásico liguista entre Colón y Unión se juega en la autopista con público de ambas hinchadas.

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón estaría cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario