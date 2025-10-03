Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Colón dio a conocer los valores de las entradas para el partido, donde cerrará la caótica temporada ante Defensores Unidos en el Brigadier López.

Este domingo a las 15.30, Colón cerrará la temporada de la Primera Nacional 2025 recibiendo a Defensores Unidos de Zárate en el Estadio Brigadier López, y el club ya difundió toda la información que los socios e hinchas deben tener en cuenta para asistir al encuentro.

La venta de entradas ya está disponible para socios y no socios a través de Boletería Vip: https://boleteriavip.com.ar/event/description/1092/colon-vs-cadu.

Los valores son los siguientes:

Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $17.000 / No socio $35.000

Platea Oeste: Socio $25.000 / No socio $50.000

Palco Corporativo: Socio $40.000 / No socio $70.000

Con estos precios y la venta ya activa, Colón busca que la hinchada acompañe en el cierre de una temporada irregular, donde el equipo disputó la Primera Nacional y aseguró la permanencia en la categoría, más allá que estuvo lejísimo de los grandes objetivos.

El encuentro frente a Defensores Unidos no solo marcará el final del torneo, sino que también servirá como despedida de algunos jugadores del plantel, los que llegaron como grandes líderes, con mucho sentido de pertenencia y se irán por la puerta de atrás.

Se recomienda a los hinchas adquirir las entradas con anticipación y consultar las indicaciones de acceso y protocolos vigentes para disfrutar del partido con total normalidad.