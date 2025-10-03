Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

La temperatura va en ascenso y el sector gastronómico santafesino se alista para los meses más intensos del año. A pesar de un contexto económico complejo, los empresarios confían en que el verano traerá movimiento impulsado por el clima, el turismo y una agenda cargada de eventos.

3 de octubre 2025 · 15:35hs
Santafesinos recortan salidas ante los aumentos incesantes.

Santafesinos recortan salidas ante los aumentos incesantes.

Con la llegada de octubre y el inicio del clima cálido, los bares y locales gastronómicos de la ciudad de Santa Fe comienzan a afinar detalles para enfrentar la temporada más importante del año.

Aunque el escenario económico sigue siendo difícil, con consumo retraído y rentabilidad ajustada, el sector apuesta a un repunte en los próximos meses. El desafío será sostener la actividad y adaptarse a las nuevas formas de consumo y al bolsillo de los consumidores.

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

“Empieza la temporada fuerte de la industria gastronómica. Tenemos una expectativa positiva para este año pese a que el rubro no está pasando por el mejor momento”, señaló Maximiliano Chiarelli, presidente de la Cámara de Bares de Santa Fe.

bar bares nocturnidad noche.jpg

Según explicó, la actividad aún enfrenta una merma en el consumo, pero hay motivos para el optimismo.

“Seguimos con una rentabilidad bastante complicada, pero seguimos siendo optimistas en que este verano, por las condiciones climáticas, porque la ciudad está cada vez más linda y hay un montón de eventos públicos y privados, la gente va a empezar a moverse”, destacó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

El sector gastronómico considera que la combinación de factores puede marcar un punto de inflexión para lo que resta del año. “Este año, una vez más, tiene que ser una buena temporada”, afirmó Chiarelli.

bares gente.jpg

Además, remarcó que octubre llega con una agenda cargada de actividades y que desde la Cámara están trabajando en conjunto con la Secretaría de Turismo municipal para acompañar la llegada de visitantes y aprovechar el flujo de eventos.

Una de las tendencias que ya comienza a notarse es el cambio en los hábitos de consumo. “Lo que se está moviendo mucho ahora es la tardecita. Es el mejor horario, cuando la gente viene a relajarse después de trabajar, tomar y picar algo”, detalló el dirigente.

Con expectativas moderadas pero firmes, el sector confía en que la temporada estival permita recuperar parte de lo perdido durante los últimos meses.

Santa Fe temporada consumo
Noticias relacionadas
en la ciudad de santa fe hay 730 personas en situacion de calle: no se trata solo de abrir refugios o repartir comida

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: "No se trata solo de abrir refugios o repartir comida"

presente y futuro de la ciudad: poletti reune a mas de 50 vecinales de santa fe en el museo de la constitucion

Presente y futuro de la ciudad: Poletti reúne a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución

santa fe: la economia se estanca, el consumo se frena y hay tensiones en el mercado laboral

Santa Fe: la economía se estanca, el consumo se frena y hay tensiones en el mercado laboral

milei reconocio una fuerte desaceleracion de la economia y defendio a jose luis espert

Milei reconoció "una fuerte desaceleración de la economía" y defendió a José Luis Espert

Lo último

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Último Momento
Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría: especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

"Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría": especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

Ovación
Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario