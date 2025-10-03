La temperatura va en ascenso y el sector gastronómico santafesino se alista para los meses más intensos del año. A pesar de un contexto económico complejo, los empresarios confían en que el verano traerá movimiento impulsado por el clima, el turismo y una agenda cargada de eventos.

Con la llegada de octubre y el inicio del clima cálido, los bares y locales gastronómicos de la ciudad de Santa Fe comienzan a afinar detalles para enfrentar la temporada más importante del año.

Aunque el escenario económico sigue siendo difícil, con consumo retraído y rentabilidad ajustada, el sector apuesta a un repunte en los próximos meses. El desafío será sostener la actividad y adaptarse a las nuevas formas de consumo y al bolsillo de los consumidores.

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

“Empieza la temporada fuerte de la industria gastronómica. Tenemos una expectativa positiva para este año pese a que el rubro no está pasando por el mejor momento”, señaló Maximiliano Chiarelli, presidente de la Cámara de Bares de Santa Fe.

bar bares nocturnidad noche.jpg Jose Busiemi

Según explicó, la actividad aún enfrenta una merma en el consumo, pero hay motivos para el optimismo.

“Seguimos con una rentabilidad bastante complicada, pero seguimos siendo optimistas en que este verano, por las condiciones climáticas, porque la ciudad está cada vez más linda y hay un montón de eventos públicos y privados, la gente va a empezar a moverse”, destacó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

El sector gastronómico considera que la combinación de factores puede marcar un punto de inflexión para lo que resta del año. “Este año, una vez más, tiene que ser una buena temporada”, afirmó Chiarelli.

Además, remarcó que octubre llega con una agenda cargada de actividades y que desde la Cámara están trabajando en conjunto con la Secretaría de Turismo municipal para acompañar la llegada de visitantes y aprovechar el flujo de eventos.

Una de las tendencias que ya comienza a notarse es el cambio en los hábitos de consumo. “Lo que se está moviendo mucho ahora es la tardecita. Es el mejor horario, cuando la gente viene a relajarse después de trabajar, tomar y picar algo”, detalló el dirigente.

Con expectativas moderadas pero firmes, el sector confía en que la temporada estival permita recuperar parte de lo perdido durante los últimos meses.