Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Colón terminó de abonar el convenio de pago con Lucas Viatri, quien le había reclamado una cifra millonaria al club. En qué consistió el acuerdo.

Tras años de tensiones y negociaciones, Colón finalmente resolvió uno de los conflictos más significativos de los últimos tiempos: la deuda con Lucas Viatri, que se había convertido en un símbolo de los problemas económicos que atravesó el club en los últimos años.

El conflicto comenzó tras la contratación de Viatri en enero de 2020, en un momento donde Colón buscaba reforzar el plantel para salir de la zona de descenso tras un cierre flojo de la Superliga 2019/2020 y luego de la histórica final de la Copa Sudamericana 2019 , perdida ante Independiente del Valle en Paraguay.

Bajo la conducción de Diego Osella, y con la llegada de refuerzos de jerarquía como Rafael García, Rafael Delgado y Brian Fernández, los dirigentes habían apostado fuerte para revertir la situación.

Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus complicó la economía del club, generando deudas que llevaron a varios jugadores a intimar al club.

Durante todo ese proceso, Lucas Viatri se mantuvo al margen, aunque se informaba que reclamaba cerca de 7.000.000 de dólares, correspondientes a los tres años de contrato más la compra del pase, pactado entre 2 y 2.5 millones de dólares, y 1.5 millones por año de contrato.

El acuerdo final con Lucas Viatri

Luego de varias negociaciones, Colón logró un acuerdo y giró inicialmente 2.150.000 dólares de los 5.000.000 reclamados, probablemente con fondos obtenidos de la venta de Facundo Farías a Inter Miami.

Finalmente, en los últimos días, el club completó el pago restante, con un último giro de 60.000 dólares, poniendo fin a uno de los capítulos más dolorosos y emblemáticos de la economía sabalera.

Con este cierre, Colón cierra no solo un conflicto financiero, sino también un capítulo de su historia reciente marcado por promesas incumplidas y dificultades económicas que afectaron a la institución.