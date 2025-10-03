Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Colón terminó de abonar el convenio de pago con Lucas Viatri, quien le había reclamado una cifra millonaria al club. En qué consistió el acuerdo.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 09:55hs
Gentileza | Radio Sol

Gentileza | Radio Sol

Tras años de tensiones y negociaciones, Colón finalmente resolvió uno de los conflictos más significativos de los últimos tiempos: la deuda con Lucas Viatri, que se había convertido en un símbolo de los problemas económicos que atravesó el club en los últimos años.

La historia de Lucas Viatri con Colón

El conflicto comenzó tras la contratación de Viatri en enero de 2020, en un momento donde Colón buscaba reforzar el plantel para salir de la zona de descenso tras un cierre flojo de la Superliga 2019/2020 y luego de la histórica final de la Copa Sudamericana 2019, perdida ante Independiente del Valle en Paraguay.

LEER MÁS: De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

Bajo la conducción de Diego Osella, y con la llegada de refuerzos de jerarquía como Rafael García, Rafael Delgado y Brian Fernández, los dirigentes habían apostado fuerte para revertir la situación.

Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus complicó la economía del club, generando deudas que llevaron a varios jugadores a intimar al club.

Durante todo ese proceso, Lucas Viatri se mantuvo al margen, aunque se informaba que reclamaba cerca de 7.000.000 de dólares, correspondientes a los tres años de contrato más la compra del pase, pactado entre 2 y 2.5 millones de dólares, y 1.5 millones por año de contrato.

El acuerdo final con Lucas Viatri

Luego de varias negociaciones, Colón logró un acuerdo y giró inicialmente 2.150.000 dólares de los 5.000.000 reclamados, probablemente con fondos obtenidos de la venta de Facundo Farías a Inter Miami.

LEER MÁS: La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Finalmente, en los últimos días, el club completó el pago restante, con un último giro de 60.000 dólares, poniendo fin a uno de los capítulos más dolorosos y emblemáticos de la economía sabalera.

Con este cierre, Colón cierra no solo un conflicto financiero, sino también un capítulo de su historia reciente marcado por promesas incumplidas y dificultades económicas que afectaron a la institución.

Colón Lucas Viatri Sudamericana
Noticias relacionadas
semejanzas y diferencias entre el primer y ultimo colon del 2025

Semejanzas y diferencias entre el primer y último Colón del 2025

torneo oficial a2: regatas coronda es escolta de colon

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

El clásico liguista entre Colón y Unión se juega en la autopista con público de ambas hinchadas.

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón estaría cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario