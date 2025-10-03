Colón: Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Ricardo Luciani aclaró a través de un breve comunicado que no participará de ninguna alianza política rumbo a las próximas elecciones de Colón.

El tablero político en Colón no se detiene y cada semana aparecen movimientos que comienzan a perfilar la campaña rumbo a las elecciones del próximo 30 de noviembre. Mientras algunos sectores avanzan en la búsqueda de la tan mencionada unidad, otros parecen optar por caminos independientes.

En los últimos días, dirigentes como Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, Carlos Trod y Clemente Valdez mantuvieron encuentros para intentar conformar un frente común que evite la dispersión del voto. Sin embargo, no todas las agrupaciones transitan la misma estrategia.

Luciani, al margen de cualquier alianza en Colón

Este miércoles, Ricardo Luciani, candidato por la agrupación Sangre de Campeones, encabezó una reunión con socios e hinchas en el club Newell’s de barrio Roma, acompañado por Nelson Agoglia —su propuesta para mánager— y Luis Medero. En paralelo, Magdalena también llevó adelante su propio acto en calle Salta al 2700, reflejando así la distancia entre ambos sectores.

En medio de rumores sobre posibles acuerdos, Luciani salió a despejar dudas y emitió una aclaración contundente a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a sus contactos:

“Informo que no participo en ninguna reunión por posibles alianzas electorales. (Tampoco nadie de nuestra Agrupación, obvio). Lo que se diga en contrario es falso y sin sustento. Muchas gracias.”

De esta manera, Luciani dejó en claro que Sangre de Campeones no participará en alianzas y continuará su camino de forma independiente en el proceso electoral. La postura reafirma la división de estrategias dentro del mapa político sabalero, que se intensifica a medida que se acerca la fecha de los comicios.