Semejanzas y diferencias entre el primer y último Colón del 2025

En su último compromiso del año, Colón recibirá este domingo a las 15.30 a Defensores Unidos de Zárate en el Brigadier López, cerrando un año que empezó con grandes expectativas y terminó con la tranquilidad de mantener la categoría.

El recorrido del equipo en 2025 refleja claramente los vaivenes deportivos. Bajo la dirección de Ariel Pereyra , el equipo arrancó como gran candidato al ascenso, con un esquema titular que sorprendía por su equilibrio y experiencia: Marcos Díaz ; Gonzalo Bettini , Guillermo Ortiz , Brian Negro y Conrado Ibarra ; Federico Jourdan , Alan Forneris , Nicolás Talpone y Christian Bernardi ; Genaro Rossi y José Barreto , en el empate 0-0 como local ante Temperley .

Con el paso de los meses y tras los ciclos de Andrés Yllana y Martín Minella, Ezequiel Medrán tomará las riendas para la despedida ante CADU. La formación que parará este domingo, según lo trabajado durante la semana, será: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Matías Córdoba e Iván Ojeda.

Los sobrevivientes en Colón

Pese a toda la rotación de técnicos y la renovación del plantel, algunos nombres permanecen: Guillermo Ortiz y Brian Negro en la defensa, y Conrado Ibarra por izquierda, mientras que en la mitad de la cancha sobrevive Nicolás Talpone. Lo llamativo es que de esta última alineación, seis jugadores son surgidos de las inferiores del club: Tomás Paredes, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Matías Córdoba e Iván Ojeda.

En cuanto a los contratos, Negro y Ortiz finalizarán el vínculo el 31 de diciembre, mientras que Talpone y Lago seguirán ligados a la institución, ya que por ambos se hicieron inversiones importantes para sus contrataciones.

El contraste entre el inicio y el final de la temporada es evidente: de pelear por el ascenso, Colón terminó con el único objetivo de mantener la categoría, logrado ante equipos como Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada. Para cerrar el año, el equipo arrancará la última fecha a 22 puntos de los puestos de Reducido y a 31 del líder, Gimnasia de Mendoza, dejando un balance que sin dudas invita a la reflexión de cara a 2026.