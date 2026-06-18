Colón arrancó con la venta de abonos para el segundo semestre

Este jueves a través de sus redes sociales, Colón informó que se inició la venta de plateas y palcos, con un precio que luego del 26 de junio se modificará

Colón informó que este jueves arrancó laventa de abonos para el segundo semestre.

Sabiendo que junio es un mes complicado, dado que el equipo jugó un solo partido como local y recién volverá al Brigadier López el 12 de julio, la dirigencia de Colón dio comienzo a la venta de palcos y plateas para el segundo semestre.

Con la clara intención de generar recursos, el club informó a través de sus redes sociales que hasta el 26 de junio la renovación de los abonos tendrá un precio, pero que luego de ese día será modificado.

No obstante, los socios contarán con un plan de financiación por demás de beneficioso, ya que con tarjetas de crédito podrán abonar hasta en 12 cuotas sin interés.

En tanto que otra información importante para el socio indica que las butacas mantendrán la reserva del primer semestre hasta el 30 de junio.