Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Remo de Brasil pidió un préstamo de Leonel Picco, pero Platense lo rechazó, ya que solo lo dejará salir por venta. Colón está atento al tener el 30% del pase

12 de enero 2026 · 14:34hs
El mercado de pases vuelve a poner a Leonel Picco en el radar internacional y, en este caso, con epicentro en Brasil. Remo manifestó interés por el volante central, aunque por ahora las gestiones avanzan con cautela y con más interrogantes que certezas. Todo es seguido por Colón.

Según trascendió el fin de semana, la entidad brasileña realizó una oferta formal de préstamo, que fue rápidamente desestimada por Platense, dueño mayoritario de la ficha del mediocampista. La postura del Calamar es clara: Picco solo saldrá mediante una transferencia.

En este contexto aparece Colón, que posee el 30% del pase y sigue atentamente cada movimiento. En Santa Fe toman nota de las tratativas, ya que una eventual venta podría representar un ingreso económico importante para las arcas rojinegras, en momentos donde cada recurso cuenta.

Colón espera sacar un rédito por Leonel Picco

Desde Brasil, sin embargo, los informes no son del todo alentadores. Distintos medios aseguran que Remo no contaría actualmente con el respaldo financiero necesario para afrontar una compra, motivo por el cual las negociaciones no estarían caídas, pero sí frenadas a la espera de mejores condiciones o de una ingeniería económica que permita avanzar.

Más allá de este impasse, el interés sigue latente y no se descarta que el club brasileño intente reactivar las conversaciones en los próximos días. Colón observa expectante, consciente de que cualquier desenlace favorable podría dejarle un rédito inesperado. Por ahora, la ilusión está intacta, aunque el pase de Picco sigue en pausa.

