Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán cuenta con 13 refuerzos, pero necesita sumar al menos un par más para terminar de conformar el plantel

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 10:16hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán pretende un par de refuerzos más para completar el plantel.

El DT de Colón Ezequiel Medrán pretende un par de refuerzos más para completar el plantel.

Hace unos días, en conferencia de prensa, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán se mostró muy conforme con el mercado de pases y dijo que ya tiene el 90% del plantel.

Medrán busca un par de refuerzos más

Con las llegadas de Alan Bonansea (firma contrato este lunes) y de Mauro Peinipil (firma este martes), Colón sumó 13 refuerzos, pero el entrenador rojinegro pretende por lo menos, un par más.

La intención es sumar un marcador central zurdo, ya que no tiene en el plantel, un zaguero de esas características y además busca un volante con características ofensivas. Y no habría que descartar que llegue otro delantero.

LEER MÁS: Espínola llega a Santa Fe, Colón le paga y levanta la inhibición

De esta manera y en caso de llegar dos o tres futbolistas más, Colón estaría incorporando entre 15 y 16 jugadores, que era el número que habían deslizado los dirigentes cuando arrancaron con las negociaciones.

Sin dudas que lo más positivo para el cuerpo técnico es el tiempo que tendrá para trabajar con un plantel absolutamente renovado y con jugadores que llegaron por expreso pedido de Medrán.

Colón Ezequiel Medrán refuerzos
Noticias relacionadas
El plantel de Colón inicia una semana de trabajo exigente y Medrán ya cuenta con 13 refuerzos.

Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

colon avanza en la salida del pulga rodriguez tras una reunion clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

colon volvera a competir en el torneo proyeccion de reserva en 2026

Colón volverá a competir en el Torneo Proyección de Reserva en 2026

muchos nombres, una idea: que revela el mercado de pases de colon

Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"