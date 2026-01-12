Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán cuenta con 13 refuerzos, pero necesita sumar al menos un par más para terminar de conformar el plantel

El DT de Colón Ezequiel Medrán pretende un par de refuerzos más para completar el plantel.

Hace unos días, en conferencia de prensa, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán se mostró muy conforme con el mercado de pases y dijo que ya tiene el 90% del plantel.

Con las llegadas de Alan Bonansea (firma contrato este lunes) y de Mauro Peinipil (firma este martes), Colón sumó 13 refuerzos, pero el entrenador rojinegro pretende por lo menos, un par más.

La intención es sumar un marcador central zurdo, ya que no tiene en el plantel, un zaguero de esas características y además busca un volante con características ofensivas. Y no habría que descartar que llegue otro delantero.

LEER MÁS: Espínola llega a Santa Fe, Colón le paga y levanta la inhibición

De esta manera y en caso de llegar dos o tres futbolistas más, Colón estaría incorporando entre 15 y 16 jugadores, que era el número que habían deslizado los dirigentes cuando arrancaron con las negociaciones.

Sin dudas que lo más positivo para el cuerpo técnico es el tiempo que tendrá para trabajar con un plantel absolutamente renovado y con jugadores que llegaron por expreso pedido de Medrán.