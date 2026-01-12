Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Este lunes, el plantel de Colón arranca a trabajar en doble turno y los jugadores quedarán concentrados hasta el sábado

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 11:24hs
Colón arranca esta semana con trabajos de doble turno y el plantel quedará concentrado.

Colón arranca esta semana con trabajos de doble turno y el plantel quedará concentrado.

Por pedido especial del DT Ezequiel Medrán, el plantel de Colón arrancará una semana distinta, ya que todos los días habrá jornadas de doble turno pero con una particularidad.

Colón arranca una semana exigente y con el plantel concentrado

Y es que los jugadores quedarán concentrados en el Hotel de Campo, hasta el sábado, luego serán liberados para que descansen el domingo, ya que el lunes próximo, viajarán a Uruguay para participar de la Serie Río de la Plata.

La idea del cuerpo técnico es apuntalar en estos días la condición física de los jugadores, sumando cargas, ya que luego llegará la etapa de los partidos amistosos.

LEER MÁS: Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Pero además, la intención de Medrán es unir al grupo y que los jugadores tengan un tiempo de conocimiento, conviviendo en el día a día, ya que se trata de un plantel nuevo.

Por ahora son 11 los refuerzos, que trabajan con el plantel ya que en las últimas horas se sumó el marcador central Sebastián Olmedo. Mientras que este lunes llega Alan Bonansea y el martes lo hará Mauro Peinipil.

Colón pretemporada plantel
Noticias relacionadas
Estudiantes de Río Cuarto pretende al volante de Colón Nicolás Talpone.

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

El defensor paraguayo Sebastián Olmedo será refuerzo de Colón.

Colón cerró la llegada del defensor paraguayo Sebastián Olmedo

El presidente de Colón José Alonso se reúne este viernes con Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez.

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

horas decisivas en colon para la llegada del lateral derecho mauro peinipil

Horas decisivas en Colón para la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"