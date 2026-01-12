Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Este lunes, el plantel de Colón arranca a trabajar en doble turno y los jugadores quedarán concentrados hasta el sábado

Colón arranca esta semana con trabajos de doble turno y el plantel quedará concentrado.

Por pedido especial del DT Ezequiel Medrán, el plantel de Colón arrancará una semana distinta , ya que todos los días habrá jornadas de doble turno pero con una particularidad.

Y es que los jugadores quedarán concentrados en el Hotel de Campo, hasta el sábado , luego serán liberados para que descansen el domingo , ya que el lunes próximo, viajarán a Uruguay para participar de la Serie Río de la Plata.

La idea del cuerpo técnico es apuntalar en estos días la condición física de los jugadores, sumando cargas, ya que luego llegará la etapa de los partidos amistosos.

LEER MÁS: Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Pero además, la intención de Medrán es unir al grupo y que los jugadores tengan un tiempo de conocimiento, conviviendo en el día a día, ya que se trata de un plantel nuevo.

Por ahora son 11 los refuerzos, que trabajan con el plantel ya que en las últimas horas se sumó el marcador central Sebastián Olmedo. Mientras que este lunes llega Alan Bonansea y el martes lo hará Mauro Peinipil.