Por estas horas, Colón terminará resolviendo el tema que más preocupaba desde hacía tiempo. Cuando asumió la nueva dirigencia, se puso como prioridad, cancelar la deuda con Alberto Espínola y levantar la inhibición.
Espínola llega a Santa Fe, Colón le paga y levanta la inhibición
El defensor paraguayo Alberto Espínola llega este lunes a Santa Fe, para que Colón cancele la deuda y pueda levantar la inhibición que le impuso FIFA
Por Ovación
Espínola llega a Santa Fe y Colón le paga
Y es lo que hará en lo inmediato, ya que el dinero lo tiene desde hace tiempo, pero los dirigentes se encontraron con la dificultad de poder girar el dinero a la cuenta de Espínola.
Por ello, en los últimos días la dirigencia sabalera encontró una solución para cancelar la deuda. Así las cosas y según lo informado por Radio Gol 96.7, el jugador está llegando a Santa Fe para reunirse con el presidente José Alonso.
LEER MÁS: Colón hizo oficial la incorporación del delantero Lucas Cano
De esta manera, Colón directamente le pagará Espínola y el defensor guaraní notificará a FIFA el pago por parte de la institución sabalera.
Por lo cual, en los próximos días Colón levantará la inhibición, que pesa desde el 28 de octubre del año pasado y así poder utilizar a todos los refuerzos.