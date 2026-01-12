Espínola llega a Santa Fe, Colón le paga y levanta la inhibición

El defensor paraguayo Alberto Espínola llega este lunes a Santa Fe, para que Colón cancele la deuda y pueda levantar la inhibición que le impuso FIFA

Alberto Espínola llega este lunes a Santa Fe y Colón cancelará la deuda con el defensor.

Por estas horas, Colón terminará resolviendo el tema que más preocupaba desde hacía tiempo. Cuando asumió la nueva dirigencia, se puso como prioridad, cancelar la deuda con Alberto Espínola y levantar la inhibición.

Y es lo que hará en lo inmediato, ya que el dinero lo tiene desde hace tiempo, pero los dirigentes se encontraron con la dificultad de poder girar el dinero a la cuenta de Espínola.

Por ello, en los últimos días la dirigencia sabalera encontró una solución para cancelar la deuda. Así las cosas y según lo informado por Radio Gol 96.7, el jugador está llegando a Santa Fe para reunirse con el presidente José Alonso.

De esta manera, Colón directamente le pagará Espínola y el defensor guaraní notificará a FIFA el pago por parte de la institución sabalera.

Por lo cual, en los próximos días Colón levantará la inhibición, que pesa desde el 28 de octubre del año pasado y así poder utilizar a todos los refuerzos.