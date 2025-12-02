Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca arquero y comienzan a sonar algunos nombres

Si bien Tomás Giménez tiene un año más de contrato, el DT de Colón Ezequiel Medrán pretende un arquero que llegue para ser titular

2 de diciembre 2025 · 11:10hs
Federico Abadía

Federico Abadía, arquero de Gimnasia y Tiro, es uno de los nombres que maneja la dirigencia de Colón.

Con la asunción de la nueva dirigencia que encabeza el presidente de Colón José Alonso, comienza a digramarse el armado del plantel que afrontará el Torneo de la Primera Nacional 2026.

Se menciona que serán entre 12 y 15 los refuerzos que lleguen al Sabalero, conformando un equipo nuevo, dado que la mayoría de los futbolistas que estuvieron este año se marcharán.

Los nombres en carpeta para el arco de Colón

Y si bien Tomás Giménez tiene un año más de contrato, el entrenador Ezequiel Medrán pretende sumar un arquero que llegue para ser titular y que el suplente sea Tomás Paredes.

En consecuencia, la dirigencia ya tiene algunos nombres en carpeta que le acercó Medrán, pero también hay que recordar que este martes Diego Colotto será presentado al plantel como el nuevo director deportivo.

Por lo cual, también habrá que ver si Colotto tiene apuntado algunos arqueros. Lo cierto es que el primer nombre que surgió fue el de Darío Sand, quien hace cuatro años es el arquero titular de San Martín de Tucumán.

Sand de 37 años, llegó al elenco tucumano a principios del 2022 y tiene contrato hasta diciembre del 2027. Lo que habla a las claras, de lo importante que es para el Santo tucumano. Fue titular, en 34 de los 35 partidos que jugó el equipo en este 2025.

Mientras que otro arquero que estaría en la mira es Federico Abadía de 27 años. Titular en Gimnasia y Tiro de Salta y cuyo contrato con el equipo salteño vence a fin de año. Ese dato es muy significativo a la hora de sentarse a negociar.

Por otra parte, Abadía fue de los arqueros más regulares de la temporada, al punto tal que fue titular en los 37 partidos que jugó Gimnasia y Tiro en el año, manteniendo la valla invicta en 18 encuentros.

