Medrán finalmente haría un solo cambio en Colón para recibir a Chaco For Ever

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, plantó los posibles 11 para jugar contra Chaco For Ever en el Brigadier López por la fecha 22 de la zona A

Colón entra en la recta final de la preparación para el compromiso del domingo ante Chaco For Ever y todo indica que Ezequiel Medrán ya tendría los 11. Más allá de la necesidad de volver al triunfo tras el traspié ante Ferro, el DT no planea una revolución y apenas realizaría una modificación.

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Durante la práctica de fútbol de este viernes, el DT mantuvo la estructura que viene utilizando en las últimas fechas y el único retoque estuvo motivado por una suspensión. Gabriel Risso Patrón –la debutó e increíblemente no fue presentado– ocupó el lateral izquierdo en lugar del suspendido Leandro Allende, que llegó al límite de amarillas.

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El resto del equipo no presentaría variantes, lo que ratifica la confianza del cuerpo técnico en la base. Más que nada, porque se deslizó la chance de que ingrese Franco García por Darío Sarmiento, que hoy continuaría.

Prensa Colón

Lo que llama la atención es que finalmente no estuvo Pier Barrios, que está recuperado del desgarro, aunque al parecer en lo físico aún le falta, ya que estuvo casi un mes inactivo. El tema está en el flojo rendimiento del paraguayo Sebastián Olmedo, a quien Medrán le daría otra chance.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Penipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.