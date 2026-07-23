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Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir a Chaco For Ever

Pensando en el partido de la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional ante Chaco For Ever en Santa Fe, Colón largó la venta de entradas

23 de julio 2026 · 14:36hs
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Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir a Chaco For Ever

UNO Santa Fe | José Busiemi

La cuenta regresiva ya está en marcha para un nuevo compromiso de Colón en el estadio Brigadier López. Este domingo, desde las 15.30 y con arbitraje de Javier Del Barba, recibirá a Chaco For Ever por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional con la necesidad de volver al triunfo luego de la derrota ante Ferro.

En la previa de un partido importante para sus aspiraciones en la Primera Nacional, el club anunció el inicio de la venta de entradas. Como ocurre habitualmente, únicamente se encuentran disponibles plateas y palcos, ya que el cupo de generales está cubierto por los socios.

• LEER MÁS: Colón tiene por delante un partido para recuperar la confianza y volver a creer

La expectativa es alta entre los simpatizantes rojinegros, que volverán a colmar el Brigadier López con el objetivo de respaldar al equipo de Ezequiel Medrán en un encuentro que puede resultar clave para recuperar terreno en la lucha por los primeros puestos de la Zona A.

Sobre todo, para sostener el invicto en casa y, de paso, cosechar tres puntos claves para no perderle pisada el puntero Ferro.

Venta de entradas en Colón

Ya está disponible la venta de entradas para el encuentro vs. Chaco For Ever.

Platea Este, Norte alta y Sur alta Socios: $25.000. No socios: $50.000

Platea Oeste Socios: $35.000. No socios: $70.000.

Palco Corporativo Norte Socios: $60.000. No socios: $100.000.

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Colón Chaco For Ever entradas
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