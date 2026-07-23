Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: "Quiero estar con mi familia"

El delantero José Neris es prestado por Emelec a Defensor Sporting hasta diciembre, justo cuando Colón agiliza contactos para resolver en juicio

El presente de José Neris está lejos de ser el imaginado cuando decidió ponerle punto final a su etapa en Colón . En medio del litigio que afronta ante la FIFA, el delantero regresa a Uruguay para defender los colores de Defensor Sporting .

Luego de rescindir su contrato con el Sabalero y desembarcar en Emelec, el atacante tampoco logró consolidarse en el fútbol ecuatoriano, donde no hizo goles en 14 partidos. Por eso, el Eléctrico acordó su cesión hasta diciembre al conjunto violeta, en una operación que todavía aguarda por su oficialización.

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Con Colón expectante, Neris vuelve a Uruguay

El propio futbolista explicó los motivos de su regreso a su país. "Tengo contrato por tres años en Emelec y se dio este préstamo hasta diciembre. Vuelvo por algo personal que me pasó en estos meses y necesito estar con mi familia", expresó Neris, dejando en claro que la decisión excede lo estrictamente deportivo.

José Neris vuelve a Uruguay para jugar en Defensor Sporting. Colón espera ganarle el juicio. Prensa Club Sport Emelec

Su presente contrasta con las expectativas que despertó su salida de Colón. El delantero apostó por un nuevo rumbo, pero ni en Ecuador consiguió la continuidad y el rendimiento esperados, por lo que volverá a empezar en el fútbol uruguayo en busca de recuperar protagonismo.

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El juicio de Colón

Mientras tanto, en Santa Fe siguen de cerca cada movimiento. Colón aguarda la resolución del litigio que mantiene con el jugador por la rescisión unilateral de su vínculo. La institución reclama una indemnización cercana a los 1.200.000 dólares y espera que la FIFA falle a su favor.

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Por ahora, el atacante intentará reencontrarse con su mejor versión en Defensor Sporting, mientras el Sabalero sigue atento a un expediente que podría representar un importante ingreso económico para las arcas del club. El futuro deportivo de Neris continuará en Uruguay, pero el capítulo judicial con Colón todavía está lejos de haber llegado a su final.