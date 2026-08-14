Delfino retoca el mediocampo y Colón tendrías dos cambios para recibir a Patronato

La práctica de fútbol dispuso el DT de Colón Iván Delfino permite vislumbrar un par de modificaciones con la salida del capitán sabalero

El DT de Colón Iván Delfino realizaría dos cambios en la zona media para recibir a Patronato.

Más allá del debut con triunfo, el técnico sabalero Iván Delfino decidió meter mano en la formación titular y de esta manera, dispondría de dos cambios para el partido que este sábado Colón jugará ante Patronato en el Brigadier López.

Y si bien Federico Lértora viene arrastrando una molestia en la rodilla y no está en plenitud física, su salida del equipo obedecería más a una cuestión táctica . Dado que el volante podría jugar, aún con el dolor que viene arrastrando.

Por ello, habrá que esperar para ver si Lértora ocupa un lugar en el banco de relevos o si en su defecto se lo preserva para que se recupere bien y esté a disposición en el compromiso ante San Miguel.

Lo cierto y concreto es que Delfino puso en cancha a Matías Muñoz, misma modificación que realizó a los 16' del segundo tiempo del partido con San Telmo.

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Mientras que la otra variante que dispuso en la práctica de fútbol fue el ingreso de Agustín Toledo para la salida de Ignacio Antonio, mismo cambio que realizó a los 16' del complemento ante el Candombero.

Por lo cual, es factible que el entrenador haya quedado más conforme con lo que mostró el equipo a partir de los ingresos mencionados y por ese motivo, dispondrá de dichas modificaciones.

Así las cosas, la probable formación será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate.