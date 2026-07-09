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Colón, con dos cambios para intentar estirar la levantada ante Central Norte

Colón volverá a presentarse este domingo en el Brigadier López con modificaciones en la defensa y el mediocampo para recibir a Central Norte.

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 13:38hs
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Colón, con dos cambios para intentar estirar la levantada ante Central Norte

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya tiene prácticamente definido el equipo para afrontar un compromiso de enorme importancia en la Primera Nacional. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a Central Norte de Salta en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la 20ª fecha de la Zona A, con arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Con la necesidad de volver a sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares, Ezequiel Medrán realizará dos modificaciones respecto del equipo que viene de vencer 2-1 a Deportivo Madryn como visitante.

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La primera estará en la última línea. Federico Rasmussen volverá a estar disponible luego de cumplir la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas y ocupará el lugar de Nicolás Thaller, quien sufrió una lesión muscular en Puerto Madryn y quedó descartado.

La otra variante se producirá en la mitad de la cancha. Ignacio Lago, recuperado de la lesión que lo mantuvo al margen en las últimas semanas, regresará a la formación titular en reemplazo de Ignacio Antonio, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Barrios seguirá esperando en Colón

Una de las noticias que también quedó confirmada es que Pier Barrios todavía no podrá reaparecer. El experimentado defensor continúa recuperándose de la lesión muscular que sufrió en la previa del encuentro frente a Deportivo Madryn y no llegará en condiciones para ser tenido en cuenta este fin de semana.

Así, Medrán volverá a apostar por la dupla central conformada por Sebastián Olmedo y Rasmussen, mientras espera contar nuevamente con Barrios en las próximas jornadas.

De no surgir inconvenientes en los entrenamientos previos, Colón formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Una buena oportunidad para acercarse

El encuentro ante Central Norte aparece como una nueva chance para seguir descontando unidades en la tabla.

El Sabalero comenzará la fecha ubicado a cinco puntos del líder Ferro y a dos del escolta Deportivo Morón, por lo que un triunfo en condición de local le permitiría seguir prendido en la pelea por los puestos de privilegio de la Zona A.

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Con el envión que significó la remontada en Puerto Madryn y el regreso de dos jugadores importantes, Colón buscará hacerse fuerte en el Brigadier López para sostener su ilusión de pelear por el ascenso hasta el final de la temporada.

Colón Central Norte Brigadier López
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