La cosecha de Ezequiel Medrán en Colón ya se acerca a la mejor marca de Iván Delfino

El triunfo en Madryn no solo le permitió a Colón iniciar bien la segunda rueda, sino también consolidar el crecimiento estadístico del ciclo de Ezequiel Medrán

Colón dio un paso importante en Puerto Madryn. Más allá del valor de los tres puntos de visitante, también logró sostenerse en los puestos de protagonismo de la zona A y ratificar una evolución que empieza a reflejarse en las estadísticas al mando de Ezequiel Medrán .

Con la victoria en el sur del país, el Sabalero alcanzó los 32 puntos en la temporada (19 partidos), producto de ocho triunfos, ocho empates y apenas tres derrotas. Además, suma 23 goles a favor y 15 en contra, números que mantienen al equipo con una de las defensas más sólidas del campeonato.

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Números que crecen para Medrán en Colón

Pero hay un dato que invita al optimismo. Esa producción ya comienza a acercarse a la que consiguió Iván Delfino en 2024, cuando Colón firmó hasta aquí la mejor campaña reciente en la Primera Nacional. En aquella oportunidad, tenía a esta altura 38 puntos, con 11 victorias, cinco empates y tres derrotas, además de 27 goles convertidos y 12 recibidos.

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Si bien aquel recorrido no terminó bien, sin lograr el ansiado ascenso, la campaña de Delfino continúa siendo una referencia estadística para medir el rendimiento de los entrenadores que pasaron desde el descenso. En ese contexto, Medrán empieza a construir una campaña cada vez más competitiva. Tras momentos con altibajos, el entrenador logró darle una identidad al equipo, fortalecer su funcionamiento defensivo y mantener a Colón prendido en la pelea por los primeros puestos.

Medrán va cimentando su campaña en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Ahora el gran desafío será sostener esa regularidad durante la segunda rueda. El triunfo ante Deportivo Madryn representó mucho más que tres puntos: reforzó la confianza del plantel y alimentó la ilusión de un equipo que busca llegar a la recta final con argumentos futbolísticos y números que respalden su candidatura.

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La cosecha todavía está por debajo de la lograda por Delfino en la misma cantidad de presentaciones, pero la diferencia ya no es tan amplia. Con varias fechas por delante, Medrán tiene la oportunidad de superar esa marca y, sobre todo, conseguir lo que en 2024 quedó pendiente: llevar a Colón nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino.