Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

El campeón del mundo cuestionó con dureza al entrenador italiano y aseguró que rompería su contrato después del “fiasco” en el Mundial 2026

Romario pidió públicamente la salida de Carlo Ancelotti como entrenador de la Selección de Brasil, luego de la eliminación del conjunto brasileño ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

El ex delantero y campeón del mundo con la “Verdeamarela” criticó con dureza al técnico italiano tras la derrota 2 a 1 frente al seleccionado noruego, resultado que dejó a Brasil fuera de la Copa del Mundo mucho antes de lo esperado.

“No hay forma de que Ancelotti siga siendo entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de esta vergüenza que él causó”, disparó Romario en declaraciones realizadas en RomarioTV.

El ex atacante fue todavía más lejos y aseguró que, si estuviera en la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol, tomaría una decisión drástica: “Yo rompería ese contrato y le diría que vaya a los tribunales”.

Romário también apuntó contra decisiones tácticas del entrenador durante el partido ante Noruega y cuestionó especialmente algunos cambios realizados por Ancelotti, en una eliminación que generó fuerte impacto en Brasil.

La derrota ante el equipo europeo profundizó las críticas contra el ciclo del técnico italiano, pese a que la CBF había respaldado su continuidad y proyectaba su trabajo rumbo al próximo proceso mundialista.

Con sus declaraciones, Romario se sumó a las voces más duras del fútbol brasileño y elevó la presión sobre Ancelotti, quien quedó en el centro de la escena tras otro golpe mundialista para Brasil.