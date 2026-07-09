Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Colón cerró el libro de pases con tres incorporaciones de las cuatro permitidas. Llegó en los puestos que buscaba, pero no pudo concretar la mayoría de sus prioridades y quedó con la sensación de un mercado incompleto.

El mercado de pases llegó a su fin para Colón y el balance deja sensaciones encontradas. La dirigencia logró incorporar tres de los cuatro futbolistas que podía sumar para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional, pero no consiguió concretar varios de los nombres que encabezaban la lista de prioridades de Ezequiel Medrán y Diego Colotto.

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Desde el inicio, el cuerpo técnico había trazado un objetivo claro: incorporar un delantero de jerarquía, un volante creativo, un extremo o volante por afuera y un lateral izquierdo. La intención era potenciar un plantel que buscará pelear por el ascenso, con futbolistas de experiencia y recorrido.

Finalmente, el Sabalero cerró las llegadas de Franco "Guachi" García, Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate, mientras que el cuarto cupo quedó vacante al no poder concretar la incorporación de un mediocampista ofensivo que le aportara juego a ese sector del campo de juego.

García, el único que ya empezó a pagar con fútbol en Colón

De las tres incorporaciones, el que ya dejó una imagen muy positiva fue Franco García. El delantero, proveniente de Newell's, hizo su debut en la victoria por 2-1 ante Deportivo Madryn y resultó determinante.

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Ingresó en el segundo tiempo y cambió el partido con su movilidad, desequilibrio y participación en la remontada. Su estreno alimentó la ilusión de que pueda convertirse en una pieza importante para el ataque rojinegro.

Garate y Risso Patrón, las otras apuestas de Colón

Leandro Garate llegó desde Huracán para reforzar el centro del ataque. Sin embargo, su arribo se dio después de que Colón no pudiera cerrar a los delanteros que encabezaban la lista de preferencias.

Durante varias semanas la dirigencia negoció o realizó sondeos por Nicolás Ferreyra, Jonathan Herrera, Bruno Nasta, Nicolás Reniero, Facundo Callejo, Tobías Figueroa y Nicolás Benegas. Ninguna de esas alternativas prosperó y finalmente el elegido terminó siendo Garate, un futbolista que buscará recuperar protagonismo tras un período con poca continuidad.

En tanto, Gabriel Risso Patrón apareció sobre el cierre del mercado para reforzar el lateral izquierdo, un puesto que el cuerpo técnico también había marcado como prioritario. Antes había sonado con fuerza Lucas Diarte, quien finalmente continuó su carrera en Deportivo Madryn.

El gran déficit estuvo en la creación

Más allá de las incorporaciones concretadas, el gran objetivo que quedó pendiente fue la llegada de un volante creativo o un futbolista de características ofensivas para jugar por afuera.

Colón exploró distintas alternativas de peso como Rubén Botta, Rodrigo Aliendro, Marcelo Eggel, Jeremías Lucco y Santiago Rosales para la zona media, mientras que Carlos Fernando Valenzuela fue una de las opciones analizadas para reforzar los extremos.

Sin embargo, ninguna de esas negociaciones llegó a buen puerto y Medrán deberá afrontar la segunda parte del campeonato sin ese futbolista capaz de aportar generación de juego y mayor desequilibrio en ataque.

Un mercado que dejó gusto a poco en Colón

Si bien Colón reforzó dos de los puestos que se había propuesto potenciar y encontró en García un debut que invita al optimismo, el balance general está lejos de ser el esperado.

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Los tres refuerzos llegan con escasa actividad en sus respectivos clubes, por lo que necesitarán sumar minutos para alcanzar su mejor versión. Además, el Sabalero no logró cerrar la totalidad de los cupos disponibles ni incorporar a la mayoría de los jugadores que encabezaban el Plan A de la secretaría técnica y del cuerpo técnico.

Por eso, más allá del entusiasmo que generó el estreno de García y de la experiencia que aportarán Garate y Risso Patrón, el mercado de pases terminó dejando la sensación de que Colón no pudo dar el salto de calidad que había imaginado cuando salió decidido a buscar nombres de jerarquía para fortalecer un plantel con claras aspiraciones de ascenso.