La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

El lateral izquierdo perdió terreno en la consideración de Ezequiel Medrán y su futuro estaría lejos de Santa Fe. Temperley aparece como el principal interesado, mientras el Sabalero continúa reordenando su plantel.

El mercado de pases para la Primera Nacional ya bajó la persiana, pero en Colón todavía puede haber movimientos. Mientras la dirigencia trabaja para intentar generar un nuevo cupo de incorporación a partir de una eventual transferencia al exterior, también se encaminan algunas salidas que modificarían la conformación del plantel.

Una de ellas tiene como protagonista a Facundo Castet. El lateral izquierdo tendría muy avanzada su llegada a Temperley, según informó Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), en una negociación que podría concretarse en los próximos días.

La operación aparece estrechamente vinculada con la reciente incorporación de Gabriel Risso Patrón. El ex Newell's llegó para reforzar un sector de la cancha donde Colón ya contaba con variantes, pero donde el cuerpo técnico entendía que necesitaba un futbolista de mayor experiencia para afrontar la segunda rueda del campeonato.

Un lugar que fue perdiendo con el correr de la temporada en Colón

La realidad futbolística de Castet cambió de manera considerable en las últimas semanas. Si bien comenzó el año con participación, poco a poco fue quedando relegado en la consideración de Ezequiel Medrán.

Mucho tuvo que ver el crecimiento de Leandro Allende, quien terminó adueñándose del puesto a partir de actuaciones cada vez más sólidas. El último antecedente fue el triunfo por 2-1 frente a Deportivo Madryn, donde el ex Chaco For Ever protagonizó un muy buen segundo tiempo y ratificó que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club.

Con ese panorama, la llegada de Risso Patrón redujo todavía más las posibilidades de Castet de pelear por un lugar entre los titulares.

Una salida que puede beneficiar a todas las partes en Colón

No es la primera vez que el nombre de Castet aparece vinculado a otro club. Durante este mercado también fue mencionado como una posibilidad para Nueva Chicago, aunque aquella alternativa no prosperó.

Ahora es Temperley el que avanza para quedarse con el defensor, en una operación que podría resultar conveniente para todas las partes: el jugador tendría la posibilidad de recuperar continuidad y Colón liberaría un lugar dentro del plantel, en medio de un proceso de reestructuración que todavía no parece haber terminado.

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Desde su llegada al Sabalero, Castet disputó 71 partidos oficiales entre Primera Nacional y Copa Argentina. En la temporada 2024 fue uno de los futbolistas con mayor continuidad, con 35 encuentros, mientras que en 2025 sumó 28 presentaciones en el torneo de ascenso. Sin embargo, en este 2026 apenas participó en ocho partidos y terminó perdiendo protagonismo.

Así, mientras Colón sigue enfocado en fortalecer el plantel para pelear por el ascenso, la salida de Castet asoma como un nuevo movimiento dentro de un mercado que, pese a haber cerrado oficialmente, todavía puede dejar novedades en el mundo rojinegro.