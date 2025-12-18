Colón gestiona por un volante central que pertenece a Independiente

Colón se muestra activo en el mercado de pases y en las últimas horas comenzó a negociar por un mediocampista central cuyo pase pertenece a Independiente

Colón busca a Kevin López quien este año jugó en Atlético Tucumán, pero su pase pertenece a Independiente.

Por ahora son dos los refuerzos que ya firmaron su contrato con Colón . Se trata del arquero Matías Budiño y del lateral Leandro Allende . Sin embargo , la dirigencia junto a Diego Colotto, tiene acordado de palabra otras incorporaciones.

Pero las gestiones para reforzar el plantel son múltiples y todos los días aparece un nombre nuevo . Y este jueves se conoció la noticia de que el Sabalero habría iniciado conversaciones para intentar sumar a un volante central que pertenece a Independiente.

El jugador es Kevin López, mediocampista de 23 años (cumple 24 el 21 de diciembre) que este 2025 jugó con la camiseta de Atlético Tucumán, pero el 31 de diciembre vence su contrato con el Decano y no seguirá en el equipo tucumano.

Su pase pertenece a Independiente y además tiene contrato con el Rojo hasta diciembre del 2027. Por lo cual habrá que ver si Gustavo Quinteros lo tiene en cuenta. Hace unas semanas, López manifestó su intención de quedarse a pelear por un lugar.

No obstante, Colón comenzó a gestionar con sus pares del Rojo para ver si es factible su llegada a Santa Fe. En este año, López disputó 20 partidos con la camiseta de Atlético de Tucumán, dado que sufrió algunas lesiones.

Sus inicios futbolísticos fueron en Quilmes, posteriormente lo compró Independiente y lo cedió primero a Defensa y Justicia y luego a Atlético de Tucumán.

En consecuencia, se trata de un futbolista que en los últimos tres años jugó en Primera División, demostrando sus condiciones y es por eso que Colón se mostró interesado en poder sumarlo al plantel que conduce Ezequiel Medrán.