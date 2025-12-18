Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Se frena lo de Colón? "Franco García me dijo que se quiere quedar en San Martín (T)"

El representante de Franco García, Marcelo Kobistyj, dijo que venía a Santa Fe para cerrar su incorporación a Colón, pero el vice de San Martín (T) se plantó

18 de diciembre 2025 · 18:54hs
Las versiones que en las últimas horas ubicaron a Franco García muy cerca de convertirse en refuerzo de Colón encontraron una respuesta contundente desde Tucumán. Rafael Ponce De León, vicepresidente primero de San Martín (T), salió al cruce de las informaciones y negó su salida.

En diálogo con el programa Fuerte al Medio, de La Gaceta de Tucumán, el dirigente expresó su malestar por la forma en la que se instaló el tema, especialmente luego de que el representante del jugador, Marcelo Kobistyj, asegurara que viajaba a Santa Fe “para cerrar todo”.

San Martín (T) no quiere dejar salir a Franco García para Colón

“Se dijeron tantas cosas que no son reales. Hay que ver cuál es el mensaje que se quiere instalar, si se busca desinformar o de dónde toman por ciertas algunas cosas y otras no”, disparó Ponce De León, dejando en claro la postura institucional.

En San Martín (T) no consideran dejar ir a Colón a Franco García.

Más allá del ruido mediático, el vicepresidente remarcó que la voluntad del futbolista es continuar en el Santo, subrayando el buen presente personal y familiar que atraviesa en Tucumán. “Desde el primer momento me manifestó que está muy cómodo acá, que se quiere quedar, que encontró en San Martín tranquilidad y un club que siente como suyo”, explicó.

En la misma línea, destacó que el entorno del jugador acompaña esa idea: “Su familia está cómoda y tanto él como su representante muestran una predisposición muy buena para continuar”, agregó, en un mensaje que busca desactivar cualquier escenario de salida inminente.

