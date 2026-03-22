Colón hizo todo para perder, la defensa fue un horror y el invicto se terminó

Colón jugó un partido paupérrimo y sufrió su primera derrota en el certamen ante San Telmo. El Sabalero cometió horrores defensivos y terminó cayendo 3-1

Colón jugó como en el 2025, el equipo cometió todo tipo de errores defensivos, fue superado en gran parte del encuentro por San Telmo y pese a una reacción en la que estuvo cerca del empate, el rendimiento fue muy flojo.

Faltaron respuestas futbolísticas y anímicas, salvo los minutos posteriores al descuento en donde dispuso de una doble chance en los pies de Facundo Castro.

Un golpe muy duro para el equipo que llegaba con la moral muy alta luego de la victoria ante Acassuso. Y que implica un retroceso en todos los aspectos.

San Telmo fue un poco más en el primer tiempo

El arranque del partido tuvo ritmo, con Colón intentando presionar arriba y con San Telmo buscando siempre jugar por abajo y progresar en ataque con circulación del balón.

No obstante, en esos primeros minutos, ninguno de los dos equipos lograba imponer superioridad y es por ello que el trámite era absolutamente equilibrado.

A los 12' avisó Joel González con un remate de zurda que Matías Budiño alcanzó a desviar hacia un costado. En tanto que el primer remate al arco de Colón fue a los 10' con un disparo desviado de Ignacio Antonio.

En ese primer cuarto de hora, San Telmo manejaba el balón tratando de jugar por abajo y Colón apostaba por ataques rápidos sin tanta elaboración.

El desarrollo del juego era de ida y vuelta, con mucha movilidad por parte de los dos equipos. A los 18' Gabriel Paredes probó con un remate desde lejos que Budiño no tuvo inconvenientes para atrapar.

Con el correr de los minutos el partido se hizo más disputado y luchado, con más roces y menos juego. Siempre dentro de un contexto de mucha paridad.

A los 28' llegó San Telmo con un centro de Jerónimo Porto que no alcanzó a conectar Franco Tissera y la defensa sabalera terminó despejando.

A Colón le costaba generar peligro en ataque y por eso Ignacio Lago en una contra terminó rematando de media distancia y por encima del travesaño.

Y a los 34' San Telmo estuvo cerca del gol con un remate rasante dentro del área de Renso Uriburi que terminó despejando Mauro Peinipil, cuando Budiño estaba fuera de escena.

Segundos después, a los 35' un tiro de esquina desde la derecha lo encontró a Leonel Pollacchi quien apareció por el segundo palo y terminó rematando por arriba del horizontal. Y a los 40' San Telmo que era más que Colón encontró el gol.

Un pelotazo largo en la salida del Candombero, que contó con la falla de Federico Rasmussen quien saltó a cabecear no pudo hacerlo y la pelota le quedó a Franco Tissera. El delantero encaró de frente al arco no logró rematar, porque Pier Barrios alcanzó a tocar el balón, pero el mismo le quedó a Joel González quien sin oposición empujó el balón a la red para establecer el 1-0.

Fue un poco más San Telmo en la primera parte, mostrando mayor ambición e intentando más en ataque. Mientras que los delanteros de Colón quedaron demasiado aislados y el equipo no tuvo juego.

Un segundo tiempo en el que Colón reaccionó y luego se volvió a caer

En el inicio del segundo tiempo, Colón salió decidido a jugar en campo rival buscando el empate. Pero a los 2' el equipo quedó desbalanceado y un quite de Facundo Castet fue decisivo para que San Telmo no llegara a marcar el segundo.

Sin embargo, cuando se jugaban 4' volvió a aparecer Joel González. El delantero encaró hacia el área, hizo pasar de largo a Rasmussen y con un remate certero de zurda y al primer caño venció a Budiño para el 2-0.

Como consecuencia del resultado y buscando una reacción, rápidamente Ezequiel Medrán movió el banco y antes de los 9' metió tres cambios al mismo tiempo.

Ingresaron Matías Muñoz, Darío Sarmiento y Facundo Castro, para las salidas de Federico Lértora, Julián Marcioni y Lucas Caño, todos ellos de muy flojo rendimiento.

No obstante y más allá de los cambios, al Sabalero le costaba reaccionar y San Telmo continuaba teniendo el control del partido, con el desequilibrio de Joel González.

Y cuando San Telmo parecía estar más cerca del tercero que Colón del descuento, llegó el gol del Rojinegro cuando a los 18' Facundo Castet metió un centro preciso y Alan Bonansea dentro del área chica metió un certero cabezazo para el 2-1.

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Por el gol de descuento del jugador de Colón ante San Telmo. pic.twitter.com/zkTOeafSHm — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026

Con muy poco Colón llegaba al descuento y arrancaba otro partido. El elenco local ya no jugaba tan cómodo y el Rojinegro se mostraba revitalizado para ir por el empate.

A partir del descuento, mejoró bastante el elenco sabalero, se adelantó en el terreno y comenzó a ganar los duelos individuales que antes terminaba perdiendo.

A los 24' Joaquín Enrico tuvo dos tapadas decisivas, ante Facundo Castro. Primero con las piernas ante un remate de derecha y luego el delantero pateó con izquierda y el arquero en la línea despejó con su mano derecha.

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Por la gran atajada del arquero de San Telmo para que el conjunto local siga ganando ante Colón. pic.twitter.com/Sa2zZBSV9E — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026

Era todo del Sabalero ante un rival que había sentido el impacto del gol de Bonansea. Pero como había pasado antes, en el mejor momento de Colón llegó el tercero de San Telmo.

A los 27' otro pelotazo largo desde el fondo de San Telmo, pero esta vez el error grosero fue de Pier Barrios quien no controló el balón, Franco Tissera le ganó la posición y de zurda definió entre las piernas de Budiño para el 3-1.

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Porque el jugador aprovechó un horror defensivo de Colón y marcó el 3 a 1. pic.twitter.com/Mk9pUfXSbm — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026

Cuando se jugaban 34' Mauro Peinipil apareció solo dentro del área luego de un centro desde la izquierda, pero de manera inexplicable terminó rematando desviado.

Y a los 41' Elías Peralta casi marca un golazo, luego de hacer pasar de largo a Castet remató cruzado de derecha y la pelota se estrelló en el caño izquierdo.

En tanto que a los 44' fue Matías Batallini el que desperdició lo que pudo ser el cuarto gol, cuando definió dentro del área luego de una contra, pero la pelota se fue al lado del caño derecho.

El resultado pudo ser peor, en caso de que San Telmo hubiese estado más fino en la definición. No obstante, es una derrota que enciende las alarmas, no tanto por el resultado, sino por lo mal que jugó el equipo.

Síntesis

San Telmo: 1-Joaquín Enrico; 4-Facundo Roncaglia, 2-Leonel Pollacchi, 6-Fabián Henríquez, 3-Gabriel Paredes; 7-Joel González, 8-Renzo Uriburu, 5-Matías Laba, 10-Román Gamarra, 11-Jerónimo Porto y 9-Franco Tisera. DT: Marcelo Perugini.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 7-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio, 10-Ignacio Lago; 11-Lucas Cano y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 40' Joel González (ST), ST 4' Joel González (ST), 18' Alan Bonansea (C), 27' Franco Tissera (ST).

Cambios: ST 8' Matías Muñoz x Lértora (C), Darío Sarmiento x Marcioni (C), Facundo Castro x Cano (C), 26' Javier Iritier x Gamarra (ST), 29' Juan Motroni x Porto (ST), 37' Elías Peralta x González (ST), Martín Batallini x Tissera (ST), 41' Emanuel Beltrán x Peinipil (C).

Amonestados: Pollacchi y Motroni (ST), Muñoz y Lago (C).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Osvaldo Baletto.