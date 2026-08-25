La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

El organismo internacional defendió a los jueces luego de las penalizaciones que recibió el piloto argentino en Países Bajos y condenó las agresiones virtuales.

La Federación Internacional del Automóvil salió públicamente en defensa de los comisarios que intervinieron durante el Gran Premio de los Países Bajos, luego de la fuerte repercusión que generaron las sanciones aplicadas a Franco Colapinto. El organismo rechazó las agresiones recibidas en redes sociales y remarcó que las diferencias deportivas nunca justifican amenazas, insultos ni ataques personales contra los jueces.

Las sanciones que complicaron la carrera de Colapinto

El piloto argentino sufrió un primer castigo durante la competencia por una infracción relacionada con una bandera amarilla. La penalización obligó al representante de Pilar a realizar un drive through y atravesar la calle de boxes, una situación que provocó una importante pérdida de posiciones y lo dejó en el vigésimo puesto.

Una vez finalizada la carrera, los comisarios también determinaron una quita de dos puntos en su superlicencia por esa infracción. Más tarde, Colapinto recibió otra sanción de diez segundos que no modificó su posición final, debido a la diferencia que había conseguido respecto de su perseguidor más cercano.

Con ese segundo castigo, el argentino perdió otro punto de la superlicencia y terminó el fin de semana con tres unidades menos en ese registro.

La FIA condenó el acoso contra los comisarios

Ante la reacción que provocaron las decisiones, la FIA publicó un comunicado para cuestionar los mensajes dirigidos contra los integrantes del cuerpo de comisarios. La entidad sostuvo que las críticas a los fallos forman parte de la competencia, pero estableció un límite frente a las agresiones personales.

El organismo internacional remarcó que el abuso, el hostigamiento y las faltas de respeto en internet no tienen lugar dentro del automovilismo. Además, respaldó a los jueces y pidió que todos los integrantes de la categoría colaboren para frenar este tipo de comportamientos.

La FIA también recordó que la disconformidad con una decisión deportiva puede expresarse de manera legítima, aunque no debe transformarse en amenazas o ataques personales hacia quienes tienen la responsabilidad de aplicar el reglamento.

Por su parte, Colapinto había cuestionado la dureza de las penalizaciones y consideró que la primera sanción tuvo un impacto demasiado grande sobre su carrera. El argentino sostuvo que, aunque las reglas deben cumplirse, los comisarios deberían contemplar mejor las circunstancias de cada situación y tener mayor flexibilidad al momento de interpretar las acciones.