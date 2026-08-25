Uno Santa Fe | Ovación | FIA

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

El organismo internacional defendió a los jueces luego de las penalizaciones que recibió el piloto argentino en Países Bajos y condenó las agresiones virtuales.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 15:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

La Federación Internacional del Automóvil salió públicamente en defensa de los comisarios que intervinieron durante el Gran Premio de los Países Bajos, luego de la fuerte repercusión que generaron las sanciones aplicadas a Franco Colapinto. El organismo rechazó las agresiones recibidas en redes sociales y remarcó que las diferencias deportivas nunca justifican amenazas, insultos ni ataques personales contra los jueces.

LEER MAS: Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Las sanciones que complicaron la carrera de Colapinto

El piloto argentino sufrió un primer castigo durante la competencia por una infracción relacionada con una bandera amarilla. La penalización obligó al representante de Pilar a realizar un drive through y atravesar la calle de boxes, una situación que provocó una importante pérdida de posiciones y lo dejó en el vigésimo puesto.

Una vez finalizada la carrera, los comisarios también determinaron una quita de dos puntos en su superlicencia por esa infracción. Más tarde, Colapinto recibió otra sanción de diez segundos que no modificó su posición final, debido a la diferencia que había conseguido respecto de su perseguidor más cercano.

Con ese segundo castigo, el argentino perdió otro punto de la superlicencia y terminó el fin de semana con tres unidades menos en ese registro.

La FIA condenó el acoso contra los comisarios

Ante la reacción que provocaron las decisiones, la FIA publicó un comunicado para cuestionar los mensajes dirigidos contra los integrantes del cuerpo de comisarios. La entidad sostuvo que las críticas a los fallos forman parte de la competencia, pero estableció un límite frente a las agresiones personales.

El organismo internacional remarcó que el abuso, el hostigamiento y las faltas de respeto en internet no tienen lugar dentro del automovilismo. Además, respaldó a los jueces y pidió que todos los integrantes de la categoría colaboren para frenar este tipo de comportamientos.

La FIA también recordó que la disconformidad con una decisión deportiva puede expresarse de manera legítima, aunque no debe transformarse en amenazas o ataques personales hacia quienes tienen la responsabilidad de aplicar el reglamento.

Por su parte, Colapinto había cuestionado la dureza de las penalizaciones y consideró que la primera sanción tuvo un impacto demasiado grande sobre su carrera. El argentino sostuvo que, aunque las reglas deben cumplirse, los comisarios deberían contemplar mejor las circunstancias de cada situación y tener mayor flexibilidad al momento de interpretar las acciones.

FIA Franco Colapinto
Noticias relacionadas
union analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por lautaro vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

union tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor version despues del descanso

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

sampaoli tomo una pelota que seguia en juego y le dio un tiro libre a central

Sampaoli tomó una pelota que seguía en juego y le dio un tiro libre a Central

arsenal insiste por julian alvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Lo último

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Último Momento
Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Ovación
Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor